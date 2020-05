Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 24 maja

Niedziela była w Polsce dniem o najmniejszej liczbie zgonów z powodu koronawirusa od 31 marca (wtedy MZ poinformowało o dwóch ofiarach śmiertelnych). Trawją testy leku Remdesivir, a szkoły przygotowują się do przyjęcia ucznów. We Włoszech pojawia się coraz więcej turystów.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

Liczba zakażeń wzrosła do 21 326



* W niedzielę wykryto 3956 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. 185 z nich odnotowano w woj. śląskim;

* Poinformowano też o 3 zgonach na Covid-19, w sumie zmarło 996 osób;

* Łącznie wykonano 767 tys. 441 testów na koronawirusa;

* 79 tys. 326 osób jest poddanych kwarantannie, 2242 osób przebywa w szpitalach, a 19 tys. 529 objęto nadzorem epidemiologicznym;

* Wyzdrowiało co najmniej 9194 osób.

ZOBACZ: Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce zbliża się do tysiąca. Najnowsze dane

Pierwsza strona "NYT" cała w nazwiskach ofiar Covid-19. Wśród nich Polak

Nazwiska tysiąca osób, które zmarły w USA z powodu koronawirusa, pojawiły się na pierwszej stronie niedzielnego wydania dziennika "New York Times". Wśród nich figuruje nazwisko majora Jerzego Główczewskiego, pilota Dywizjonu 308, który w połowie kwietnia zmarł na Covid-19.

Redakcja nowojorskiego dziennika na taki hołd zdecydowała się z uwagi na to, że Stany Zjednoczone zbliżają się do przekroczenia 100 tys. w bilansie ofiar śmiertelnych epidemii.

ZOBACZ: Pierwsza strona "NYT" cała w nazwiskach ofiar Covid-19. Wśród nich Polak

Szpital MSWiA testuje lek Remdesivir u zakażonych koronawirusem

Szpital CSK MSWiA rozpoczyna program testowania nowego leku u pacjentów zakażonych koronawirusem. - Nadzieje są duże, ponieważ w badaniach wykazano, że czas pobytu w szpitalu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 uległ skróceniu aż o 30 proc. - mówił dr Rafał Wójtowicz z CSK MSWiA.

- Remdesivir to lek przeciwwirusowy, o działaniu hamującym namnażanie się SARS-CoV-2 w organizmie pacjenta. Dzięki niemu pacjent szybciej eliminuje koronawirusa - tłumaczył doktor.

ZOBACZ: Szpital MSWiA testuje lek Remdesivir u zakażonych koronawirusem

W poniedziałek szkoły przyjmą uczniów

Od poniedziałku w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów.

Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

ZOBACZ: W poniedziałek szkoły przyjmą uczniów. "Boimy się, bo nas wystraszono"

Protest przedsiębiorców. Jeden z zatrzymanych ma objawy zakażenia

Jeden z zatrzymanych podczas sobotniego protestu przedsiębiorców, wobec którego policja prowadziła czynności w trybie przyspieszonym, ma powszechne objawy zakażenia - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Policja poinformowała, że chodzi o mężczyznę, którego zatrzymano w sobotę za znieważenie funkcjonariusza na służbie.

ZOBACZ: Protest przedsiębiorców. Jeden z zatrzymanych ma objawy zakażenia

Koronawirus w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku działa normalnie - wykonuje swoje zadania i podobnie jak wszystkie jednostki Wojska Polskiego przestrzega wszystkich zaleceń sanitarnych - zapewnił w niedzielę resort obrony narodowej. W jednostce jest 9 potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem.

ZOBACZ: Koronawirus w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Loty do ciepłych krajów

Lufthansa, która rozmawia z niemieckim rządem o dofinansowaniu w wysokości 9 miliardów euro, od połowy czerwca ponownie uruchomi połączenia w 20 kierunkach, głównie do ciepłych krajów - zapowiedziała w niedzielę rzeczniczka tych niemieckich linii lotniczych.

Miejsca docelowe obejmują Wenecję, greckie wyspy Kreta i Rodos, Faro na południu Portugalii, a także hiszpańską Majorkę, Ibizę czy Malagę.

ZOBACZ: Lufthansa wkrótce wznowi loty do ciepłych krajów

WIDEO DNIA: wierni wrócili na plac Świętego Piotra

Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy wierni powrócili w niedzielę na plac Świętego Piotra, by wysłuchać i zobaczyć papieża Franciszka. W południe zwrócił się on do wszystkich z biblioteki w Pałacu Apostolskim, a potem stanął w oknie i błogosławił obecnych.

Plac Świętego Piotra i bazylika watykańska zostały otwarte 18 maja po trwającej od marca przerwie z powodu pandemii.

WIDEO - Cały atak będzie szedł w kierunku Rafała Trzaskowskiego - Mucha w "Wydarzeniach i Opiniach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo/polsatnews.pl/PAP