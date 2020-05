Koronawirus - Raport Dnia. Piątek, 22 maja

Dotychczas w Polsce potwierdzono 20 tys. 619 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W czwartek odnotowano 476 nowych przypadków. Zmarły łącznie 982 osoby, a 8731 wyzdrowiało. Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.



Liczba zakażeń wzrosła do 20 619;



W czwartek wykryto 476 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. 285 z nich odnotowano w woj. śląskim

Poinformowano też o 10 zgonach na Covid-19, w sumie zmarły 982 osoby;



Łącznie wykonano 719 571 testów na koronawirusa;



77 768 osób jest poddanych kwarantannie, 2 261 osób przebywa w szpitalach, a 19 500 objęto nadzorem epidemiologicznym;



Wyzdrowiało co najmniej 8 731 osób.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. 240 nowych przypadków zakażenia, zmarło 9 osób



"Odmrażanie" wesel

* Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu "odmrażania" gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników - przekazał w piątek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



* Trwają prace nad opracowaniem wytycznych sanitarnych, które koordynuje Główny Inspektorat Sanitarny i resort rozwoju.

ZOBACZ: "Odmrażanie" wesel. Jest zgoda resortu zdrowia



Rzeczywistość bez maseczek



* Szykujemy się do tego, żeby obowiązek noszenia maseczek na powietrzu również zlikwidować - powiedział premier.



* Fala epidemii opada, kolejne restrykcje będziemy zmniejszać w kolejnych tygodniach tak, żeby te wakacje były w miarę normalne - zapowiedział.



* Zachęcał również wszystkich do powrotu do restauracji i do polskich hoteli

ZOBACZ: Premier: szykujemy się do zniesienia obowiązku noszenia maseczek



Spada liczba zgonów. Tak twierdzi branża pogrzebowa



* Z danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej wynika, że od początku epidemii koronawirusa zmarło w Polsce znacznie mniej osób, niż w poprzednich latach w marcu i w kwietniu. Podobnie jest w innych krajach.



* W skali całego kraju w marcu liczba zgonów miała zmniejszyć się o ok. 30, a w kwietniu nieco wzrosnąć, ale nadal miała ona być niższa niż w ubiegłym roku, średnio o 20 proc.

ZOBACZ: Od początku epidemii znacznie spadła liczba zgonów. Tak twierdzi branża pogrzebowa



Obowiązkowa kwarantanna w Wielkiej Brytanii



* Od 8 czerwca wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę, a za jej nieprzestrzeganie grozić będzie kara do 1000 funtów - ogłosiła w piątek brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.



* Z kwarantanny zwolnieni zostaną pracownicy transportu drogowego i towarowego, aby zapewnić ciągłość dostaw towarów, członkowie personelu medycznego, którzy podróżują, aby pomóc w walce z koronawirusem, wszystkie osoby przyjeżdżające ze Wspólnego Obszaru Podróży, który obejmuje oprócz Wielkiej Brytanii także Irlandię, Wyspy Normandzkie i Wyspę Man, a także sezonowi pracownicy rolni, którzy będą się izolować w miejscu pracy.



* Nie będą z niej natomiast wyłączone osoby przyjeżdżające z Francji

ZOBACZ: Wielka Brytania wprowadza obowiązkową kwarantannę dla przyjeżdzających



Prace społeczne za fejk newsy



* Na prace społecznie użyteczne skazano dwóch mężczyzn, którzy w lutym opublikowali w serwisie społecznościowym nieprawdziwe informacje o koronawirusie - poinformowała w piątek prokuratura komitatu Bekes na południowym wschodzie Węgier.



* Mężczyźni są znajomymi i według prokuratury regularnie publikowali na pewnych stronach internetowych teksty z różnych niesprawdzonych źródeł dla korzyści finansowej.



* Obu mężczyzn uznano za winnych grożenia sprowadzeniem niebezpieczeństwa publicznego. Młodszy został skazany na 250 godzin prac społecznie użytecznych, a starszy - na 150 godzin.



WIDEO DNIA: Kiedy wrócą koncerty? Minister zdrowia odpowiada

* Koncerty można potraktować jak zgromadzenia publiczne. Na razie masowe wydarzenia, są na ostatnim miejscu w kolejności uwalniania i odmrażania - powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/hlk/ polsatnews.pl, PAP, Polsat News