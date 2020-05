Premier: decyzja Rady Mediów Narodowych o powrocie Kurskiego do TVP - suwerenna i właściwa

Decyzja Rady Mediów Narodowych o powrocie Jacka Kurskiego do zarządu telewizji publicznej jest suwerenna i właściwa - ocenił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Wiśniowej Górze.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował w czwartek, że ogłosił głosowanie nad powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej, a wniosek o poszerzenie zarządu i powołanie w jego skład Kurskiego wystosował p.o. prezes TVP Maciej Łopiński. Jak podały media, w piątek RMN powołała Kurskiego do zarządu TVP - w pięcioosobowej Radzie poparło go trzech członków , dwóch zagłosowało przeciw.

Morawiecki zapytany o to, czy powrót Jacka Kurskiego do zarządu TVP to dobra decyzja, podkreślił, że "decyzja Rady Mediów Narodowych jest decyzją suwerenną i właściwą".

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go RMN.

Jak informowała wtedy Wirtualna Polska, dymisji Jacka Kurskiego domagał się prezydent Andrzej Duda. Miał to być warunek do podpisania przez niego ustawy przyznającej 2 mld zł budżetowej dotacji dla mediów publicznych.

Na miejsce Kurskiego Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.

hlk/ PAP