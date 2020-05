Prezydent i premier o tarczy finansowej. Spotkanie z przedsiębiorcami [OGLĄDAJ]

Gospodarzem spotkania będzie prezes PFR Paweł Borys.

ZOBACZ: Tarcza antykryzysowa 3.0. Odmrożenie postępowań administracyjnych i sądowych

PFR poinformował w poniedziałek, że w ramach Tarczy Finansowej przedsiębiorcy otrzymali 28,5 mln złotych subwencji. Do mikrofirm trafiło 8 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - blisko 21 mld zł.

Już 28,5 mld zł subwencji otrzymali przedsiębiorcy w ramach #TarczaFinansowaPFR. Tylko dziś wsparcie trafiło do prawie 20 tys. firm. Mikrofirmy otrzymały do tej pory już 8 mld zł, a MŚP prawie 21 mld zł. pic.twitter.com/SZIbPwawex — Grupa PFR (@Grupa_PFR) May 18, 2020

Z kolei ministerstwo rozwoju przekazało, że łączna wartość wsparcia przyznanego z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej wynosi 37,08 mld złotych. Na kwotę składają się m.in. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (3,34 mld złotych), środki przekazane na ochronę miejsc pracy (3,22 mld zł) i świadczenia postojowe (1,25 mld zł).

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju, mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł.

WIDEO - Podwójny cud we wsi na Opolszczyźnie. Urodził się chłopiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ polsatnews.pl