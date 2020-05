Rząd uruchamia 570 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów firm

- W tym roku do przedsiębiorców trafi prawie 300 mln zł (w przyszłym 270 mln zł) - mówiła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi o możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym, dzięki dopłatom z budżetu, oprocentowaniu. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy. Ma być to jeden z efektów kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową.

Projekt ustawy przyjął w środę rząd. Zgodnie z przyjętym projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dopłacał do kredytów zaciąganych przez firmy, które zostały dotknięte skutkami koronawirusa.

W tym roku na dopłaty ma zostać przeznaczone blisko 300 mln zł; w 2021 r. ma być to 270 mln zł. "Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł" - podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Jadwiga Emilewicz podkreśliła na konferencji prasowej, że przedsiębiorcy, dotknięci skutkami COVID-19 będą mieć możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym - dzięki dopłatom z budżetu państwa - oprocentowaniu.

Wysokość wsparcia dla przedsiębiorców "będzie się nieco różnić". - Jeśli to będzie mały przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt, wówczas (...) będzie mógł połowę wartości spłacić ze środków funduszu dopłat do odsetek - tłumaczyła. Dodała, że jeśli będzie to np. 4 mln zł, 2 mln pokryje Fundusz Dopłat do Odsetek.

Podkreśliła, że cały budżet Funduszu Dopłat do Oprocentowania przewiduje ok. 600 mln zł. - W tym roku zakładamy, że niemal 300 mln zł trafi do przedsiębiorców - powiedziała wicepremier.

Ze wsparcia będą mogły korzystać również duże firmy

Emilewicz zaznaczyła, że ze wsparcia będą mogły korzystać również duże firmy. - Jeśli duży przedsiębiorca zaciągnie kredyt z dopłatą na 12 miesięcy w wys. 100 mln zł, z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku, to koszt takiego kredytu, czyli należnych odsetek wynosiłby w takcie rocznego okresu z dopłatami 4 mln zł, oczywiście poza zwrotem samego kapitału - tłumaczyła.

Wyjaśniła, że dla takiego przedsiębiorcy dopłata to 1 pkt proc., a więc ostatecznie koszt tego kredytu dla przedsiębiorcy wyniesie 3 mln zł. - Taki przedsiębiorca uzyska zatem pomoc w wysokości 1 mln zł - zaznaczyła.

