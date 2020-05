Wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi w Warszawie. "Był pijany, próbował podtapiać zwierzę"

23-letni mężczyzna wtargnął w czwartek przed południem na wybieg dla niedźwiedzi w warszawskim zoo. Z relacji świadków, cytowanych przez Radio Zet, wynika, że mężczyzna był pijany i w pewnym momencie próbował podtopić zwierzę. Z wideo, do którego dodarliśmy, wynika, że później musiał ratować się ucieczką na skałę, gdzie czekał na przyjazd policji. Ogród zoologiczny wydał oświadczenie.

Mężczyzna przeskoczył lub spadł za barierki od strony Alei Solidarności. Świadkowie, do których dotarło Radio Zet twierdzą, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie miał próbować podtopić niedźwiedzia.

Z wideo, do którego dodarliśmy, wynika, że mężczyzna musiał ratować się ucieczką na skałę, bo zwierzę zaczęło zachowywać się agresywnie. Wspiął się na skałę, po czym spokojnie czekał na przyjazd służb.

Wideo: mężczyzna wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi w Warszawie [nagranie bez dźwięku]

Pierwsza na miejscu pojawiła się policja, a następnie straż pożarna. Konieczne okazało się sprowadzenie wciągnika z drabiną. Ostatecznie mężczyzna wydostał się z wybiegu... prosto w ręce funkcjonariuszy.

- 23-latek był pod wpływem alkoholu. Został przewieziony do szpitala. Miał niewielkie zadrapania. Teraz policja będzie wyjaśniać, czy przeskoczył przez barierki, czy wpadł do wybiegu przypadkowo - powiedziała polsatnews.pl podkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa z Komendy Policji Warszawa VI.

Zdarzenie potwierdziła polsatnews.pl rzeczniczka ogrodu zoologicznego Anna Karczewska. W przesłanym oświadczeniu wskazano, że kiedy władze zoo otrzymały informację o zdarzeniu na wybiegu niedźwiedzi brunatnych, służby były już na miejscu i prowadziły swoje czynności.

Stara niedźwiedzica jest "mocno zestresowana"

"Opiekunowie niedźwiedzi i lekarz weterynarii natychmiast pospieszyli na miejsce zdarzenia. Prowadzące czynności służby kontaktowały się z pracownikami ogrodu konsultując najbezpieczniejszy sposób odseparowania niedźwiedzia od człowieka. Intruza, który wtargnął na wybieg niedźwiedzi, udało się straży pożarnej bezpiecznie ewakuować przy pomocy podnośnika koszowego" - podano.

Jak poinformowano, Sabina, stara niedźwiedzica, która "została napadnięta na swoim wybiegu przez dorosłego mężczyznę, fizycznie wyszła z tego zdarzenia bez szwanku, ale jest mocno zestresowana".

"Jest niedźwiedziem o przeszłości cyrkowej i do obecności ludzi jest przyzwyczajona, jednak absolutnie nie spodziewała się ataku ze strony człowieka. Po zdarzeniu dochodzi do siebie siedząc w wodzie i porykując nerwowo. Zajmują się nią troskliwi opiekunowie" - czytamy w oświadczeniu.

Jak przekazano, na wybiegu przy Alei Solidarności aktualnie mieszkają 2 niedźwiedzice - są już w bardzo podeszłym wieku.

Mężczyzna miał dużo szczęścia

"To Sabina i Mała, osobniki odebrane kiedyś z cyrku. Jako zupełnie młode niedźwiedzice mogły występować, ale po osiągnięciu dojrzałości płciowej były zbyt niebezpieczne dla tresera, więc zamieszkały w klatkach, skąd potem udało im się trafić na nasz wybieg. Niedźwiedzie mają możliwość korzystania ze swoich wewnętrznych pomieszczeń kiedy tylko zechcą, a ponieważ są już wiekowe czasem ich na wybiegu nie widać. W momencie tego zdarzenia, na szczęście dla tego intruza, na wybiegu była tylko Sabina, która chociaż jest w niezłej kondycji jak na swój wiek, to już tak sprawnym niedźwiedziem nie jest, inaczej człowiek miałby o wiele mniejsze szanse przetrwać to zdarzenie bez poważnych obrażeń" - napisano.

Dodano, że mieszkanki wybiegu nie znają innego życia niż to w otoczeniu ludzi, więc sama obecność człowieka jest dla nich sytuacją normalną, o ile ci ludzie zachowują się "normalnie".

ZOO podejmie kroki prawne

Władze ZOO zwróciły uwagę, że to już kolejny taki przypadek w ciągu ostatniego dziesięciolecia. "Dawniej takie zdarzenia były absolutnie wyjątkowe. Niedźwiedzie oddzielone są fosą, dodatkowo wokół są rozmieszczone wyraźne informacje o tym, że to niebezpieczne zwierzęta. Wybieg został tak zaprojektowany, że niedźwiedzie nie są w stanie z niego wyjść, więc nie stanowią zagrożenia. Ale człowiek może sforsować każde zabezpieczenie. Celowo dostając się na wybieg, chcąc wejść w interakcję ze zwierzęciem naraża życie swoje i zwierząt oraz angażuje służby" - stwierdzono.

Zdaniem przedstawicieli ZOO, policja powinna z urzędu wszcząć dochodzenie o znęcanie się nad zwierzętami i zakłócanie porządku publicznego.

"Warszawskie ZOO podejmie wszelkie kroki prawne związane z tym zdarzeniem, by pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę. Zwierzęta były narażone na niebezpieczeństwo i został zakłócony ich komfort psychiczny" - podkreślono.

