Dera: Andrzej Duda jest lepszym prezydentem niż Lech Kaczyński

Jestem spokojny o to, że Andrzej Duda uzyska w wyborach prezydenckich bardzo dobry wynik; głęboko wierzę, że wygra on w pierwszej turze. Lepszego prezydenta niż Andrzej Duda nie mieliśmy - podkreślił w czwartek prezydencki minister Andrzej Dera.

Dera był pytany w czwartek w Radiu Plus, czy po przełożeniu terminu wyborów prezydenckich i zmianie kandydata KO trudnej będzie Andrzejowi Dudzie uzyskać reelekcję. - W skali trudności nic się nie zmieniło, cały czas jest tak samo. Jest tylu samo kandydatów, bo jeden został po prostu wymieniony i tu w skali trudności nie widzę różnicy. Jeżeli chodzi o upływający czas, to myślę, że one też nie powoduje znaczącej zmiany - powiedział minister.

ZOBACZ: Czarzasty sparodiował jednego z kandydatów na prezydenta Pytany, czy Rafał Trzaskowski "spędza sen z powiek Andrzejowi Dudzie i czy jest poważna obawa, że będzie trudnym rywalem", Dera odparł, że wszyscy kandydaci są trudnymi rywalami. - Do wszystkich rywali podchodzimy z szacunkiem - zapewnił "Lepszego prezydenta nie mieliśmy" Dodał, że "Rafał Trzaskowski ma plecak ze swoimi problemami". - Z tym, co w ostaniem czasie nie zrobił w Warszawie, a co obiecał zrobić - zaznaczył. Jak ocenił Dera, wiarygodność Trzaskowskiego "jest dużo mniejsza niż nawet Małgorzaty Kidawy-Błońskiej". Według prezydenckiego ministra nowy kandydat KO jest większym problemem dla startujących także w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. ZOBACZ: Budka o Trzaskowskim: jest człowiekiem z sąsiedztwa Pytany o słabnące poparcie Andrzeja Dudy w ostatnich sondażach, Dera ocenił, że jest to związane z zamieszaniem dotyczącym przełożenia terminu wyborów. - Natomiast jestem spokojny o to, że pan prezydent Andrzej Duda będzie miał bardzo dobry wynik. Głęboko osobiście wierzę w to, że wygra w pierwszej turze. Lepszego prezydenta niż Andrzej Duda nie mieliśmy - powiedział Dera. Pytany, czy Andrzej Duda jest lepszym prezydentem niż Lech Kaczyński odparł: "ja osobiście tak uważam, ponieważ prezydentura Lecha Kaczyńskiego została przerwana, on nie dokończył swojej prezydentury". - Natomiast ja osobiście uważam, że najlepszym prezydentem jest pan Andrzej Duda, ale każdy może mieć swoich faworytów - dodał.

dk/ PAP