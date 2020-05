Ustawa ws. wyborów prezydenckich i wniosek do CBA o zbadanie oświadczeń majątkowych i przepływów finansów z instytucji państwa do spółek rodziny Szumowskich - to niektóre z tematów środowego "Graffiti'. Gościem będzie Borys Budka, przewodniczący PO. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 7:45.