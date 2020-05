Nowe otwarcie teatrów. "Mamy nadzieję, że od września ruszymy z kopyta"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało we wtorek wytyczne określające działania niezbędne dla bezpiecznego wznowienia działalności artystycznej teatrów, oper oraz filharmonii.

"Uruchomienie instytucji artystycznych w nowych warunkach będzie następowało stopniowo, początkowo bez udziału publiczności. Jednak, zauważając głosy przedstawicieli środowiska artystycznego, wiemy, że etap, kiedy można będzie prowadzić próby, ćwiczenia, a także nagrania jest niezwykle ważny" - napisał cytowany w komunikacie minister kultury Piotr Gliński.

Próby, być może, w czerwcu



Matusiak-Lasecka z teatru Andersena podkreśla, że aktorzy tęsknią za próbami.



- Spotykamy się na Zoomie, jesteśmy w ciągłym kontakcie - dodaje w rozmowie z polsatnews.pl.



Ten lubelski teatr dziecięcy jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji nad powrotem do prób. Być może będzie to czerwiec. Wszystko zależy od rządowych wytycznych.





Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej



Wznowienie działalności teatrów, oper, filharmonii podzielono na trzy fazy. Pierwsza to "przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej". Jak podkreśla resort "zadania realizowane przez instytucje powinny zostać podzielone tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie".

Wśród wytycznych dotyczących pierwszej fazy znalazły się m.in. organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (1,5 m), zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej, organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.



Sprzedaż biletów w systemie on-line



Sprzedaż i rezerwacja biletów będzie odbywać się głównie w systemie on-line, wprowadzone zostaną specjalne godziny otwarcia kas dla seniorów. Zalecono również przeprowadzenie testów genetycznych dla obsad spektakli i koncertów.



Druga faza to realizacja działań w instytucjach kultury bez bezpośredniego kontaktu z publicznością. W tej fazie instytucje mogą już prowadzić swoją podstawową działalność, ale w formie on-line, instytucje kultury działające w obszarze muzyki i tańca mogą również wprowadzić nowe formy działalności niewymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością.

Wiele teatrów, także "Andersen", już od wielu tygodni prowadzi działalność on-line.



- Byliśmy jednym z pierwszych teatrów, które zaczęły to robić. Każdego dnia coś wstawiamy. Zaczęło się od Domowych Czytań Baśni Andersena oraz udostępniania rejestracji spektakli, które zeszły już z teatralnego afisza. Dodam, że w działania on-line włączył się również prężnie działający u nas dział edukacji oraz dział promocji. Dzięki Małgorzacie Adamczyk i Agacie Will pojawiły się wirtualne spacery teatralne, które stały się stałym elementem naszego repertuaru on-line. Ostatnio nagraliśmy również w celach promocyjnych piosenkę finałową ze spektaklu "Pipi Langstrumpf", nad którą pracowaliśmy przed kwarantanną. Kierownik pracowni plastycznej Cezary Sielicki stworzył też lalkę - koguta Bajtka, który widnieje na logo teatru. Ma on być taką naszą teatralną maskotką. Co tydzień w niedzielę będzie przeprowadzał rozmowy live z aktorami. Dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie na "Kulturę w sieci", więc jeszcze bardziej będziemy mogli rozbudować naszą platformę internetową - opowiada aktorka.





Adaptacja na spektakle plenerowe



Gdy powróci już część wydarzeń artystycznych, będą mogły być one przygotowywane wyłącznie w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach, z zachowaniem wymaganego dystansu. Zalecono również adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa).



Jak wyjaśniono, "przestrzeń widowni w plenerze powinna być zorganizowana tak, aby publiczność zajmowała miejsca siedzące lub stojące z zachowaniem odstępu zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi GIS, obowiązującymi w danym momencie".



Otwarcie dla publiczności



W fazie trzeciej nastąpi otwarcie instytucji kultury dla publiczności. Jak podano, powinno uwzględniać fakt, że część zadań, niewymagających obecności pracowników w siedzibie, nadal będzie realizowana zdalnie.

Ministerstwo nie ujawniło jeszcze dokładnej daty otwarcia teatrów, oper czy filharmonii.



- Od września planujemy wrócić do grania spektakli. Nie wiemy, jak to będzie działać, prawdopodobnie będziemy musieli zmniejszyć liczbę osób na widowni. Jeszcze miesiąc temu mieliśmy pomysł, by w czerwcu wystartować z graniem. Nawet jeśli byśmy to zrobili (po dopuszczeniu tego przez rząd), to szkoły raczej nie byłyby chętne, by przychodzić. Byłoby trudno o widownię. Stawiamy na próby, a od września ruszymy, miejmy nadzieję, z kopyta - puentuje Matusiak-Lasecka.

