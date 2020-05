1,5 mld zł dziennie w ramach Tarczy Finansowej. Morawiecki: zaskakujemy świat, Europę

Premier Mateusz Morawiecki w piątek odwiedził w Radziejowicach (woj. mazowieckie) produkującą wyroby cukiernicze firmę Flis, która skorzystała z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W wyniku pandemii koronawirusa jej obroty spadły o 35 proc. W ramach Tarczy finansowej przedsiębiorstwo otrzymało ponad 1,7 mln zł.

"Trudny czas wymaga odważnych decyzji"

Morawiecki zwrócił uwagę, że kiedy rozpoczęła się pandemia i ujawniły się wynikające z tego problemy finansowe dla firm, przedsiębiorstwa takie jak np. to w Radziejowicach stanęły przed trudnym dylematem, czy zwalniać swoje załogi.

- Taki trudny i radykalny czas wymaga odważnych decyzji i zdecydowaliśmy się takie decyzje podjąć w ramach Tarczy antykryzysowej, która ma bronić polskie miejsca pracy - wskazał.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Tarcza Finansowa ma pozwolić - według wyliczeń rządu - uratować co najmniej 2 miliony miejsc pracy.

- 117 tys. przedsiębiorstw otrzymało wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej - poinformował w piątek prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że na ich rachunki wpłynęły ponad 24 mld zł. Są to mikro-, małe i średnie firmy, a Tarcza Finansowa chroni w tych przedsiębiorstwach ponad 1 mln 200 tys. miejsc pracy.

24 mld zł na rachunkach firm

- Dzisiaj upływa 15. dzień, odkąd została wprowadzona Tarcza Finansowa. I to wsparcie finansowe, służące przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa, otrzymało już 117 tys. przedsiębiorstw. Na ich rachunki wpłynęło ponad 24 mld zł. Co ważne, są to mikro-, małe i średnie firmy. Mikrofirm jest 90 tys., 27 tys. to są małe i średnie przedsiębiorstwa - powiedział Borys, który wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim wizytował zakład produkcyjny "Flis" w Radziejowicach.

Szef PFR zapewnił, że ta pomoc udzielana jest bardzo szybko, "w ciągu 24-48 godzin środki są na rachunkach przedsiębiorców."

- Bardzo istotnym celem programu jest ochrona miejsc pracy. Na ten moment Tarcza Finansowa chroni już ponad 1 mln 200 tys. miejsc pracy w tych firmach, które otrzymały subwencje finansowe - powiedział Borys.

Jak dodał, "chcemy, aby każda firma, która odczuwa silnie skutki tego kryzysu, mogła z tego wsparcia skorzystać, żeby do tych zwolnień nie dochodziło, żebyśmy mogli wspólnie przez ten kryzys przejść bezpiecznie"

- Wierzę, że za pół roku, rok, przy dobrej współpracy wyjdziemy z tego kryzysu wzmocnieni - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że Tarcza Finansowa PFR, to jeden z najszybszych mechanizmów wsparcia polskiej gospodarki w Europie. - Dzisiaj widać to już w ocenach Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i bardzo się z tego cieszę. To najlepszy dowód na to, że nasze mechanizmy działają - podkreślił.