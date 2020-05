"Świat nie będzie już taki sam". Spot kancelarii premiera

- Jestem dumny z tego jak państwo i moi rodacy radzą sobie z tym wielkim zagrożeniem, jacy jesteśmy solidarni. Dziękuję za to z całego serca - mówi w spocie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Włodzimierz Wiśniewski ps. Szczerba, uczestnik powstania warszawskiego. - To my dziękujemy - odpowiada mu premier Mateusz Morawiecki.