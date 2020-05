103-letnia kobieta najstarszym ozdrowieńcem w Polsce

Licząca 103 lata kobieta została przywieziona do szpitala monoprofilowego 20 kwietnia z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach. Jej stan zdrowia ocenia się jako dobry. Dyrektor szpitala Jarosław Kończyło poinformował, że pacjentka przeszła chorobę stosunkowo łagodnie.

W niedzielę do szpitala dotarły powtórzone wyniki testu na obecność koronawirusa. Podobnie jak poprzednie, były negatywne. Prawdopodobnie w poniedziałek pacjentka, już jako najstarsza w Polsce i jedna z najstarszych na świecie ozdrowieńców, opuści szpitalne mury.

- Czekam na ten dzień, kiedy będę mogła moją babunię przytulić – powiedziała Polsat News Małgorzata Kott, wnuczka 103-latki.

Według bliskich pani Teresy, to witalność i zdrowy styl życia pomogły 103-latce wygrać z chorobą. - Kiedy babcia miała już ponad 90 lat, to rowerem 10-11 kilometrów jechała do miasta, bo autobus za wolno jechał i za rzadko, więc ona szybciej rowerem była w mieście – powiedziała Kott.

Najnowszy bilans

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 135 osób, w tym u 88 osób z woj. śląskiego - podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zanotowano dotąd 18 tys. 529 przypadków. Resort podał też, że zmarło kolejne 6 osób, w sumie odnotowano 925 zgonów.

