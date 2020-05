Pomnik z serc i umysłów Polaków. "Dar na stulecie" z okazji urodzin Jana Pawła II

"Dar na Stulecie" to ogólnopolska akcja, która zbiera podejmowane w hołdzie "Papieżowi Polakowi" dzieła charytatywne, modlitewne, edukacyjne i kulturalne. Dotychczas zgłoszono ich już ponad 1300. Początkowo organizatorzy mieli spisać je w księdze, a następnie złożyć w sanktuarium św. Jana Pawła II w dniu jego setnych urodzin. Ze względu na epidemię, czas na zgłoszenia wydłużono do końca roku.

Inicjatywa jest odpowiedzią na wezwanie Karola Wojtyły, by "to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością". Jak informują organizatorzy, ideą jest stworzenie pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających to duchowe dziedzictwo.

"Każda modlitwa, twórczy pomysł, działanie każdego człowieka i środowiska są bezcenne! Potrzebuje ich Kościół i nasza Ojczyzna!" - zapewniają.

Organizatorzy spiszą je w księdze, która zostanie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II. Początkowo miał to mieć miejsce w dniu jego setnych urodzin, jednak z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa przedłużono czas trwania akcji do końca 2020 roku.

Do tej pory zgłoszono już 1300 inicjatyw na pięciu kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Północnej.

Każdy może się zaangażować. Organizatorzy zapewniają, że mogą to być rzeczy wielkie i całkiem małe. Aby dołączyć do akcji należy wejść na stronę internetową i wypełnić formularz. Nasze działania mogą obejmować zorganizowanie konferencji naukowej, wydanie książki, ale także modlitwę, pomoc bliźnim, podzielenie się posiłkiem czy odwiedzenie chorych.

Aby dowiedzieć się co zrobili inni, możemy sprawdzić mapę inicjatyw. Akcję wsparł m.in. dziennikarz Polsat News Bogdan Rymanowski.

18 maja mija 100 lat od narodzin Karola Wojtyły, dziś św. Jana Pawła II. Przyszedł na świat w 1920 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Jak sam wspominał, nosił "w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem".

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości w dziejach Kościoła.

msl/ polsatnews.pl, PAP