"Jan Paweł II zmienił historię świata". Fragment Muru Berlińskiego trafił do papieskiego muzeum

Szef polskiego rządu w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wziął udział w uroczystości przekazania fragmentu Muru Berlińskiego w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

"Zmienił historię świata"

Morawiecki przypomniał, że w latach osiemdziesiątych śpiewano piosenkę Jacka Kaczmarskiego "Mury", ale nie wszyscy wtedy wierzyli, że za ich życia ujrzą faktyczny upadek muru i komunizmu. - Stał się on możliwy dzięki wielkiemu wybuchowi społecznej rewolucji, społecznej wiary w to, że można świat zmieniać na lepszy dzięki powstaniu Solidarności - podkreślił.

Premier dodał, że historycy oraz świadkowie tamtego czasu zgadzają się, że Solidarność powstała dzięki wielkiemu dziełu Jana Pawła II. - To on wierzył w to całe życie, że narody są przeznaczone do wolności, że mamy ze sobą współpracować, że mamy się jednoczyć we wspólnej pracy dla dobra ludzi - powiedział Morawiecki.

WIDEO: Premier podczas przekazania fragmentu Muru Berlińskiego do muzeum

Szef rządu zwrócił uwagę, że Jan Paweł II całym swoim życiem świadczył o tym, że świat trzeba nie tylko zrozumieć, ale trzeba go też zmieniać na lepsze. - Przyszedł na świat w pokoleniu Kolumbów, w pokoleniu, które doświadczyło strasznej II wojny światowej i później, ci którzy przeżyli - lat komunizmu. Jego głęboka wiara w to, że również w obliczu dwóch strasznych totalitaryzmów jesteśmy powołani do siania dobra, do szerzenia tego co dobre, udzielała się innym. Udzielała się coraz większej liczbie ludzi aż wreszcie - chyba mogę tak powiedzieć - udzieliła się całej Polsce i całemu światu - zaznaczył.

- Jesteśmy wszyscy jemu winni bezbrzeżną wdzięczność, pamięć, ale także powinniśmy czerpać lekcje z jego ogromnej mądrości" - podkreślił Morawiecki.

WIDEO: Kard. Kazimierz Nycz podczas przekazania fragmentu Muru Berlińskiego do muzeum