100. urodziny św. Jana Pawła II

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości w dziejach Kościoła.

Msze w Polsce i Watykanie

W dzień papieskiego jubileuszu 18 maja o godz. 7 rano papież Franciszek odprawia mszę w Watykanie w intencji papieża Polaka. 17 maja zamierzano zorganizować narodową pielgrzymkę z Polski do Rzymu, ale zrezygnowano z powodu pandemii.

O godz. 17 w sanktuarium św. Jana Pawła II rozpocznie się msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. O godz. 20 słowo do Polaków skieruje papież Franciszek.

W Warszawie 18 maja, kard. Nycz odprawi mszę św. dla społeczności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia nazywanej "żywym pomnikiem św. Jana Pawła II". Eucharystia rozpocznie się o godz. 20.30 w kaplicy Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego na Bielanach. Z kolei o godz. 18. bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył mszy św. w budującym się w Radzyminie sanktuarium św. Jana Pawła II. Liturgia zwieńczy dziewięciomiesięczną nowennę narodową za wstawiennictwem papieża. Do parafii przysłano ponad 5 tys. intencji z kraju i ze świata.

#Barkachallenge

"Pan, kiedyś stanął nad brzegiem..." czyli "Barka" - ulubiona piosenka papieża Jana Pawła II dziś zabrzmi w wyjątkowych aranżacjach. Ruszyła akcja #Barkachallenge. Oznaczone tym hasztagiem wykonania trafiają do sieci. W akcji bierze udział m.in. zespół Zakopower.

Z kolei muzeum papieskie w Wadowicach zachęca do akcji "Cała Polska śpiewa Barkę". Chodzi o to, by o godz. 17 zatrzymać się na chwilę i zanucić ulubioną piosenkę papieża Polaka.

Obchody w sieci

W związku z jubileuszem podejmowanych jest też wiele inicjatyw wirtualnych. 18 maja ruszy oficjalnie portal JP2online, czyli stworzona przez Centrum Myśli Jana Pawła II wyszukiwarka materiałów związanych tematycznie z Janem Pawłem II.

Od roku prowadzona jest też ogólnopolska akcja "Dar na stulecie", która zbiera podejmowane w hołdzie papieżowi Polakowi dzieła charytatywne, modlitewne, edukacyjne i kulturalne.

- Polacy bardzo kochali i kochają papieża Polaka, pamięć o nim jest żywa, dlatego chcą w jakiś sposób uczcić dzień jego 100. urodzin – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zauważył, że wielkim zainteresowaniem cieszy się inicjatywa z hasztagiem #ThankYouJohnPaul2. Polega ona na publikacji w mediach społecznościowych wpisów, zdjęć czy krótkich filmików z podziękowaniami dla św. Jana Pawła II. Inicjatywa ta staje się coraz bardziej popularna nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i świata.

Obchody jubileuszu w różnych formach będą trwały przez cały rok. Jak zapowiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, ogólnopolskie dziękczynienie za życie św. Jana Pawła II, połączone będzie z Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które zaplanowane jest od 14 do 16 czerwca w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i w Wadowicach.