Odmrażanie polskiej gospodarki. Opublikowano rozporządzenie

Zgodnie z opublikowanym w sobotę rozporządzeniem do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski.

Rozporządzenie stanowi, że w czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski będą musiały: przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Tak jak dotychczas osoba przekraczająca granicę będzie musiała przejść dwutygodniową kwarantannę.

Zwolnieni z kwarantanny

Zgodnie z rozporządzeniem z takiej kwarantanny zwolnione będą m.in.: załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy tirów, żołnierze, rolnicy, którzy maja gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE, uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami. Pracownicy przekraczający granicę będą musieli jednak udowodnić, że są zatrudnieni np. w Niemczech.

Zgodnie z rozporządzeniem w wyjątkowych sytuacjach Sanepid będzie mógł skrócić bądź zwolnić z odbywania kwarantanny.

Zgodnie z przepisami pracownikowi, który odbywa kwarantannę, przysługuje tzw. chorobowe. Jeżeli odbywamy kwarantannę, objęci są nią będą również nasi domownicy.

Z rozporządzenia wynika, że do odwołania nie będzie można organizować wystaw, targów, konferencji. Nie będą również jeszcze działały instytucje kulturalne takie, jak teatry i kina. Wyjątek od tej reguły stanowić będą kina plenerowe (na wolnym powietrzu) oraz galerie sztuki. Artyści będą mogli prowadzić też próby.

Siłownie i salony tatuażu wciąż zamknięte

Nadal nie będą mogły być otwarte salony tatuażu, kluby fitness, siłownie, sale zabaw i parki rozrywki, a także place zabaw dla dzieci. Ograniczenia dotyczą ponadto kościołów. W rozporządzeniu czytamy, że od niedzieli 17 maja w trakcie sprawowania kultu religijnego w kościele będzie mógł przebywać w nim jeden uczestnik na 10 m kw. budynku. W przypadku budynków mniejszych niż 50 m kw. we mszy będzie mogło brać udział nie więcej niż pięciu wiernych. Do 16 maja w kościele może być jeden wierny na 15 m kw. W pogrzebach z kolei będzie mogło brać udział nadal nie więcej niż 50 żałobników.

Jak czytamy w rozporządzeniu, od poniedziałku, czyli 18 maja, będą mogły wznowić swoją działalność restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kasyna. Nadal nieczynne będą jednak restauracje hotelowe.

Mimo że kolejne branże będą się mogły na nowo "otworzyć", ich funkcjonowanie będzie objęte rygorami wynikającymi z pandemii.

Do restauracji nie wejdzie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe powierzchni sali, gdzie są oni obsługiwani. W przypadku kasyn będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W salonach fryzjerskich przebywać będą mogli wyłącznie obsługiwani klienci.

Zgodnie z opublikowanym w sobotę rozporządzeniem w obiektach handlowych o powierzchni większej niż 2 tys. m kw. do odwołania nie będą mogli prowadzić działalności agenci turystyczni i organizatorzy turystyki.

W galeriach handlowych dopuszczona zostanie działalność na tzw. wyspach handlowych pod warunkiem, że stanowiska będą oddzielone od klientów przesłonami, a obsługa będzie w maseczkach i rękawiczkach. Przy takich punktach będzie mogła być obsługiwana jedna osoba.

Zgodnie z prawem nadal w sklepach i galeriach handlowych nie będzie mogło przebywać więcej osób niż jedna na 15 m kw. Sklepy będą musiały zapewnić też klientom dostęp do rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk.

"Do życia" wraca sport

Jak wynika z rozporządzenia do "życia" wracać zacznie również sport. Dopuszczone zostały treningi na stadionach, kortach tenisowych, w COS-ach.

Otwarte zostaną też obiekty paintballowe, choć jednocześnie przebywać w nich będzie mogło tylko 14 osób oraz pola golfowe. W tym ostatnim przypadku przy jednym dołku będzie mogło grać nie więcej niż sześć osób.

Z rozporządzenia wynika, że w przypadku np. piłki nożnej na pełnowymiarowym otwartym boisku będzie mogło przebywać nie więcej niż 22 osoby i czterech trenerów.

Rozporządzenie mówi również o organizacji meczów piłki nożnej i żużla. W przypadku piłki nożnej przepisy stanowią, że "na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi". Podobny zapis odnosi się do drugiej i trzeciej klasy rozgrywkowej, a także Pucharu Polski.

Zakaz zgromadzeń publicznych utrzymany

Rozporządzenie stanowi ponadto, że do odwołania swojej działalności nie będą mogły prowadzić niektóre ośrodki zdrowotne, jak np. uzdrowiska.

W rozporządzeniu czytamy, że do odwołania urzędy publiczne będą mogły ograniczyć swoją pracę jedynie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (np. rejestracja stanu cywilnego, pomoc społeczna, wydawanie praw jazdy, niezbędne decyzje związane z procesem budowlanym). W urzędzie w jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać tylko jeden interesant.

Rozporządzenie podtrzymuje nadal zakaz organizowania zgromadzeń publicznych - poza np. związanymi z kultem religijnym, a także wykonywaniem czynności służbowych.

Nowe przepisy utrzymują w mocy regulacje dotyczące przemieszczania się ludzi. Idąc z drugą osobą będzie nas musiało dzielić nie mniej niż dwa metry. To obostrzenie nie będzie dotyczyło rodziców idących z dziećmi ani opiekunów przemieszczających się z osobami niepełnosprawnymi. Dwumetrowego dystansu nie będą musiały też zachować osoby, które ze sobą mieszkają.

Obostrzenia nadal dotyczą też transportu publicznego i ich wypełnienia pasażerami - połowa liczby miejsc siedzących bądź jedna trzecia miejsc siedzących i stojących. W autobusach i tramwajach nadal połowa miejsc siedzących ma być niezajęta.

Podobne restrykcje dotyczą autobusów i busów. Nie będą one mogły przewozić więcej pasażerów niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W rozporządzeniu wskazano ponadto, że do odwołania obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych oraz w środkach transportu publicznego.