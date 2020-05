Rząd odmraża gospodarkę. Co z salonami tatuażu? Zobacz listę zmian

Rząd ogłosił w środę trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. Od 18 maja skorzystamy z usług fryzjera i kosmetyczki. Pójdziemy również do restauracji i kawiarni. 25 maja ósmoklasiści i maturzyści będą mieć możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami. Co jeszcze się zmieni?

Otwarte salony kosmetyczne i fryzjerskie



Od 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.: obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym - jeśli zabieg na to pozwala); używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Od 18 maja mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne❗️🗓️

Otwarcie salonów tatuażu planowane jest dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki. Mimo petycji wystosowanej do premiera przez branżę tatuatorską, rząd nie zdecydował się na wcześniejsze luzowanie tych obostrzeń.



Zjemy w restauracji i kawiarni



Również od 18 maja zjemy w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej). Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.



Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.: limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2); dezynfekcja stolika po każdym kliencie; zachowanie 2 m odległości między stolikami. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika; zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach; noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Zasady bezpieczeństwa w gastronomii ⤵️



Otwarte szkoły, konsultacje z nauczycielami



Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.



W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja rząd umożliwi prowadzenie:



- zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,



- konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 25 maja wraca możliwość opieki i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej⤵️



Więcej: https://t.co/yc1jo0tnZt

Od 1 czerwca - konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.



Transport publiczny



Rząd podwyższył limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

Limit pasażerów w środkach transportu publicznego od 18 maja ⤵️



Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).



Uroczystości religijne



Zmniejszono również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Sport



18 maja w poniedziałek zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

- na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach - może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);



- na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich - mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).



18 maja umożliwiona będzie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:



12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Od 18 maja wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze⚽️



Od 18 maja wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze⚽️

Więcej: https://t.co/yc1jo0tnZt



Kultura - kina plenerowe i wznowienie prac na planach filmowych

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. Od 18 maja możliwe będą m.in.:



- działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

- wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

- wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

- indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

- wznowienie prób i ćwiczeń.

Zmiany w kulturze od 18 maja⤵️🗓️



Zajęcia na uczelniach



Rząd chce przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

- zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

- zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca



Przedłużono także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni - od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

