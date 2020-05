Wiceminister: przedłużymy ograniczenie funkcjonowania szkół do końca roku szkolnego

- Przedłużymy ograniczenie funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego. Będzie rozporządzenie w tej sprawie - zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć w wp.pl. Wcześniej Polska Agencja Prasowa cytując wiceministra przekazała, że mówił on o "zamknięciu szkół". Odsłuchaliśmy wypowiedź wiceministra - chodzi o "ograniczenie ich funkcjonowania".

Według rządowego planu "odmrażania" gospodarki i życia społecznego, od 25 maja możliwa będzie jedynie opieka nad dziećmi z klas 1-3 szkoły podstawowej. Ruszą też m.in. praktyki w technikach oraz nauka w szkołach policealnych.

Nauka zdalna do końca roku szkolnego?

- Rozporządzenie, które zostanie wydane będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego - powiedział w programie Wirtualnej Polski Maciej Kopeć, wiceszef MEN.

ZOBACZ: "Możliwe, że dzieci nie wrócą do szkoły przed wakacjami" - przyznał minister edukacji

- Jeżeli chodzi o klasy 1-3 to zależy nam, by faktycznie skoncentrować się na tej działalności opiekuńczej i wychowawczej, ale tam oczywiście też jest możliwa działalność dydaktyczna, bo tej nie zawieszamy. Ona będzie mogła być prowadzana w przypadku tych uczniów, którzy nie będą w szkole, w postaci zdalnej. Dla pozostałych uczniów dalej będą to działania w postaci nauki na odległość – dodał.

Dopytywany, czy w tym roku szkolnym uczniowie nie wrócą już do szkół odparł: "na ten moment, te decyzje, które zapadną i to rozporządzenie, które będzie wydane, to ograniczenie zajęć będzie do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych. Tak, możemy to potwierdzić".

Opieka dla dzieci w klasach 1-3

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 25 maja mogą rozpocząć się zajęcia opiekuńcze w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej.

Prosił samorządowców, by przygotowali się do powrotu uczniów, dzięki czemu rodzice będą mogli zdecydować, czy wysłać dziecko na zajęcia.

ZOBACZ: Dzieci wracają do przedszkoli. MEN podał dane

- Jeżeli zdecydują, by ich pociechy zostały w domu, nadal będą otrzymywać zasiłek opiekuńczy (wypłacany jest na dzieci do 8. roku życia - red.) - mówił Morawiecki podczas konferencji w kancelarii premiera.

W szkołach opieka i konsultacje

Minister edukacji Dariusz Piontkowski w środę tłumaczył, że na zajęciach dla klas 1-3, oprócz opieki, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują "także jakąś formę zajęć dydaktycznych".

- Nadal będzie realizowana podstawa programowa. Tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie realizowane w formie zadań stacjonarnych - oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach - mówił szef resortu edukacji.

ZOBACZ: Warszawa otwiera żłobki i przedszkola. Trzaskowski podał termin

Również od 25 maja maturzyści i uczniowie klas ósmych będą mogli spotkać się z nauczycielami na nieobowiązkowych konsultacjach. - Uzgodnią na nich, jakie jeszcze mają braki i co powinni nadrobić - wyjaśniał Piontkowski.

Konsultacje dla pozostałych uczniów rozpoczną się od 1 czerwca. Będą mogli na nich np. poprawić ocenę.

WIDEO - Lekarka nie rozpoznała koronawirusa, musieli zamknąć przychodnię. Sprawa trafi do sądu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/pgo/ PAP, polsatnews.pl