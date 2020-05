Sienkiewicz: Warszawa nie ucierpi na kampanii Trzaskowskiego

Jest jednomyślna rekomendacja zarządu krajowego PO dla Rafała Trzaskowskiego, jako kandydata na prezydenta RP - poinformował w piątek przewodniczący PO Borys Budka. Poparcia Trzaskowskiemu udzielili też liderzy wszystkich ugrupowań KO - Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.

Obrady zarządu PO, podczas którego ważyła się sprawa kandydata na prezydenta trwały ponad pięć godzin - jeszcze przed jego rozpoczęciem oficjalną rezygnację złożyła Małgorzata Kidawa-Błońska. "Szereg inwestycji" Sienkiewicz, zapytany w Polsat News o największe osiągnięcia Trzaskowskiego, jako prezydenta stolicy, zaznaczył, że "sukcesów jest dość sporo, wbrew propagandzie rządowej, która z losowej awarii ścieków w Warszawie zrobiła show pod tytułem: klęska prezydenta miasta". Poseł KO dodał, że Trzaskowski, jak sukcesy, może zapisać na swoim koncie również "szereg inwestycji, utrzymanie właściwego zasilania miasta w sytuacji kryzysu, ratowanie podstawowych funkcji, jakie należą do samorządu w sytuacji, kiedy rząd sukcesywnie odbiera pieniądze samorządom". - To nie jest czas wielkich inwestycji, w sytuacji, gdy finansowanie samorządów jest ograniczone - mówił Sienkiewicz, zapytany o konkretne inwestycje, za które odpowiada prezydent Warszawy. Były szef MSW wymienił m.in. rozbudowę metra oraz budowę żłobków. "Warszawa jest dobrze zarządzana"

Sienkiewicz w Polsat News został zapytany o to, czy łączenie funkcji prezydenta miasta z prowadzeniem kampanii wyborczej nie spowoduje, że odczują to mieszkańcy stolicy. - Warszawa jest na tyle dobrze zarządzana, a kampania na tyle krótka, że wierzę w to, że miasto nie ucierpi na tej kampanii - odpowiedział poseł KO.

