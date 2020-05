"Wchodzi Trzaskowski, cały na biało". Fogiel o kandydacie KO

W piątek rano kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że rezygnuje ze startu w wyborach. Tego samego dnia Zarząd Krajowy PO - po konsultacjach z koalicyjnymi partnerami - zarekomendował kandydaturę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Piotr Witwicki zapytał w "Wydarzeniach i Opiniach" Radosława Fogiela (PiS) o to, "za co najbardziej podziwia Rafała Trzaskowskiego". - Myślę, że za taki styl sprawowania prezydentury, który nie pozwala tracić czujności - odpowiedział wicerzecznik PiS.

- Kiedy człowiek myśli, że nie da się bardziej dziwacznego zbiegu nieszczęść czy dziwniejszej decyzji podjąć, wchodzi Rafał Trzaskowski, cały na biało - dodał.

Pytany, czy nawiązuje do awarii oczyszczalni ścieków Czajka Fogiel podkreślił, że "nieszczęścia, które przytrafiają się w sposób niezwiązany z kimkolwiek są zjawiskami losowymi". - Pytanie, jak sobie z nimi radzimy - dodał.

Polska liberalna a konserwatywna

Na pytanie, czy politycy PiS cieszą się z powodu nowego kandydata KO, Fogiel odpowiedział: "My tak naprawdę nie poprawiamy sobie humoru tym czy innym kandydatem. Mamy sprecyzowany cel - doprowadzić do zwycięstwa Andrzeja Dudy, a do tego są potrzebne głosy wyborców".

Według niego, "nie ma specjalnej różnicy czy ten kandydat, czy ten z zeszłego tygodnia, czy jakiś w przyszłym tygodniu wypowiada się w konkretnej sprawie czy nie, bo zestaw cech i przekonań polityków PO jest stały".

Pytany, czy wskutek kandydatury Rafała Trzaskowskiego dojdzie do starcia Polski liberalnej i konserwatywnej, wicerzecznik PiS oznajmił, że jego ugrupowanie jest gotowe zmierzyć się z każdym programem i zestawem poglądów.

- Jeżeli Rafał Trzaskowski zechce swoje poglądy zaprezentować, a nie np. oszlifować je i schować na czas kampanii, będziemy na ten temat dyskutować - dodał.

Małgorzata Kidawa-Błońska a Beata Szydło

Fogiel został także zapytany o to, czy widzi podobieństwo między rezygnacją Małgorzaty Kidawy-Błońskiej a rezygnacją ówczesnej premier Beaty Szydło.

- Te dwie sytuacje są absolutnie nieporównywalne, aczkolwiek wiem, że wiele osób próbuje to wykorzystać - powiedział.

Jak podkreślił, premier Beata Szydło "wykonała wspaniałą pracę jako szef rządu i następnie Komitet Polityczny PiS, którego członkiem jest również Beata Szydło, podjął decyzję o desygnowaniu na premiera Mateusza Morawieckiego". - Pani Beata Szydło została nadal bardzo istotną częścią tego rządu, wicepremierem - dodał.

- Pani Kidawa-Błońska była już kandydatką PO na premiera, teraz na prezydenta i widzieliśmy jak samotnie, w pustej sali kolumnowej informowała, że nie będzie prowadziła kampanii. Pani Beata Szydło nigdy nie znalazła się w takim położeniu, zawsze miała wsparcie swoich kolegów - podkreślił.

