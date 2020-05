Kto nowym kandydatem PO w wyborach? Partia ogłasza decyzję [OGLĄDAJ]

W piątek przed posiedzeniem zarządu Kidawa-Błońska oświadczyła, że nie będzie brała udziału w tych wyborach prezydenckich.

Oprócz Rafała Trzaskowskiego teoretyczne szanse, by zostań kandydatem PO ma też były szef MSZ i były marszałek Sejmu Radosław Sikorski, który pojawił się na posiedzeniu zarządu, choć nie jest jego członkiem. Sikorski powiedział dziennikarzom, że jest gotów kandydować. W czwartek postulował on, by w PO przeprowadzić "szybkie prawybory" kandydata na prezydenta.

Przed posiedzeniem zarządu Robert Kropiwnicki powiedział dziennikarzom, że to Kidawa-Błońska "uchroniła Polaków przed wyborami, w których mogli stracić zdrowie i życie". - Teraz czas na kolejne decyzje - podkreślił Kropiwnicki. Zapowiedział, że decyzja zarządu zapadnie w ciągu dwóch godzin. - Mamy nadzieję, że nasi wyborcy będą popierać dobrych kandydatów, jednego z nich dzisiaj pokażemy - zaznaczył poseł.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział dziennikarzom, że nowy kandydat "zostanie wybrany na zarządzie nie po to, żeby zajmować drugie miejsce, lecz po to, by wygrać wybory prezydenckie dla dobra Rzeczpospolitej". - Mogą państwo być pewni, że zarząd w swojej zbiorowej mądrości wybierze najlepszą możliwą osobę - zaznaczył Grodzki.

