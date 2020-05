Kidawa-Błońska zrezygnowała z udziału w wyborach

- Po pierwsze: jestem pewna, że za kilka tygodni będziemy mieli nowego prezydenta; ta trudna sytuacja w naszym kraju, prawna, konstytucyjna się skończy. Po drugie: nie będę brała udziału w tych wyborach - oświadczyła. Jak podkreśliła, w Polsce są "dwa bezpieczniki", które mogą zatrzymać złe działania dotyczące organizacji wyborów: jednym jest Senat, drugim "nasze samorządy".

- Kiedy rządzący wpadli na szatański pomysł, żeby wybory robić w środku pandemii, (...) chcieli je zrobić niezgodnie z konstytucją, nie mogłam milczeć. Musiałam to głośno powiedzieć. Gdyby nie mój mocny głos i mówienie o bojkocie, wybory w maju pewnie by się odbyły - stwierdziła. - Teraz mamy szansę na wolne i demokratyczne wybory - podkreśliła Kidawa-Błońska.

- Wiem, że ponoszę odpowiedzialność za to, co mówiłam. Spadki sondażowe spowodowane są tym, że Polacy nie wiedzieli, czy biorę udział w wyborach czy nie, ale dla mnie najważniejsze było ich zdrowie, bezpieczeństwo i to, żeby Polska ciągle była krajem demokratycznym, krajem w sercu Europy, krajem europejskim - mówiła Kidawa-Błońska.

- Zawsze będę mówiła prawdę nie licząc się z konsekwencjami, które mnie dotyczą, bo polityk musi być odważny, musi myśleć o ludziach i mieć odwagę mówić nawet najtrudniejsze rzeczy. Wierzę głęboko, że te wybory będą wygrane przez moją formację, bo nie chcę, żeby moje obciążenia przechodziły na całą partię. Ja tę odpowiedzialność biorę na siebie - powiedziała Kidawa-Błońska.

Wyraziła nadzieję, że wybór, który zostanie w piątek dokonany przez zarząd Platformy Obywatelskiej spowoduje, że kandydat opozycji wygra.

- Wiem, że za słowa o bojkocie dostałam bardzo mocny atak od rządzących, ale też od moich kontrkandydatów. Dla mnie wartości i gra fair są najważniejsze, bo tak postrzegam politykę - mówiła Kidawa-Błońska.

- Dziękuję wszystkim, którzy zawierzyli mi przy zbieraniu podpisów i których spotkałam w czasie kampanii. Wierzę, że dalej razem będziemy współpracowali - dodała.

O godz. 10:00 zbiera się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, który ma wybrać nowego kandydata na prezydenta. Według medialnych informacji w grze są Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski.

"Mądra decyzja"

- Mądra decyzja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - napisał na Twitterze były wicepremier, obecnie adwokat Roman Giertych.

Mądra decyzja MKB. Jednakże jeżeli efektem klęski sondażowej b. Marszałek Sejmu będzie wystawienie kandydata, który ją wylansował i który ma jeszcze bardziej lewicowe poglądy, to PO będzie walczyć o lepszy wynik z Biedroniem. — Roman Giertych (@GiertychRoman) May 15, 2020

- Opozycja ma prawo zgłaszać rozmaite kandydatury, ma prawo rozważać rozmaite ruchy polityczne; prezydent Andrzej Duda podchodzi z szacunkiem do wszystkich swoich kontrkandydatów - powiedział w piątek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Rezygnację Kidawy-Błońskiej skomentował także kandydat Lewicy w wyborach Robert Biedroń. - Dziękuję za eleganckie spory i debaty o Polsce w kampanii - napisał.

‚Im wyższy postawisz sobie cel, tym bardziej będziesz samotny’. Pani Marszałek @M_K_Blonska , dziękuję za eleganckie spory i debaty o Polskę w kampanii.🇵🇱I danie siły wielu kobietom, że warto próbować zbić ten szklany sufit.👩‍🦰Walczymy!✌️ — Robert Biedroń (@RobertBiedron) May 15, 2020

"Pani Marszałek, wielki szacunek i dziękuję" - napisała Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni, wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej.

.@M_K_Blonska, dziękuję za Twoją odwagę, szczerość oraz wierność zasadom i wartościom, które wyznajesz. Za to, że umiesz postawić interes Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków, dobro wspólne ponad swoje indywidualne polityczne cele. Pani Marszałek, wielki szacunek i dziękuję. — Małgorzata Tracz (@GoTracz) May 15, 2020

"Pozostawiona sama sobie, politycznie upokorzona" - skomentował oświadczenie Kidawy-Błońskiej Jan Mosiński z PiS.

Pozostawiona sama sobie politycznie upokorzona. @M_K_Blonska składa rezygnację z kandydowania. Dlaczego przy niej nie stanęli podczas konferencji: Szłapka, Arłukowicz, Budka ... stchórzyli. — Jan Mosiński #Duda2020 (@MosinskiJan) May 15, 2020

"Najpierw jest się człowiekiem, dopiero później politykiem. Powodzenia" - napisał z kolei były premier Leszek Miller.

Sukces i porażka. Przeżyłem to parę razy. Pani Marszałek, nic to... Najpierw jest się człowiekiem, dopiero póżniej politykiem. Powodzenia! pic.twitter.com/K41Q6uki2c — Leszek Miller (@LeszekMiller) May 15, 2020

