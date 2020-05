Jeden fryzjer na klienta i zachowanie odległości. Instrukcja dla branży beauty

Ministerstwo Rozwoju codziennie, przed rozpoczęciem pracy, zaleca fryzjerom pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy.

Dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do:

- Noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług.

- Stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej.

- Przyjmowania tylko osób zdrowych i nie będących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.

- Serwowania napoi wyłącznie w opakowaniach jednorazowych.

- Oczyszczania każdej dotykanej powierzchni kilka razy w ciągu dnia pracy.

- Zabezpieczania i dezynfekcji urządzeń i mebli zabiegowych po każdym kliencie.

Wideo: ruszają zakłady fryzjerskie, ale właściciele zapłacą więcej

Jak ma zachować się klient zakładu fryzjerskiego?

Natomiast klienci powinni:

- Umawiać wizytę przez internet lub telefon.

- Zachować bezpieczną odległość 2 m, mijając się z innymi osobami w salonie.

- Nosić jednorazowe maseczki i rękawiczki.

- Dokonywać płatności w sposób bezkontaktowy.

ZOBACZ: Kiedy "odmrożenie" uczelni wyższych? Odpowiada rzecznik rządu

W przypadku braku możliwości zapewnienia minimum 2 m odległości pomiędzy stanowiskami dla klientów, Ministerstwo Rozwoju rekomenduje zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrze, np. plexi. W salonie nie ma możliwości skorzystania z poczekalni. Klienci nie mogą tam również używać telefonów komórkowych.

Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno upłynąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji.

Salony kosmetyczne

W salonach kosmetycznych stanowiska pracy powinny uwzględniać wymagany dystans przestrzenny między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m). W przypadku braku takiej możliwości rekomenduje się zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia, w celu oddzielenia personelu od klienta, można też zastosować na stanowiskach manicure. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.

Świadczenie usług w salonach kosmetycznych powinny odbywać się w systemie zmianowym i rotacyjnym. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

ZOBACZ: Chiny zakazują maseczek na lekcjach WF-u. Trzech uczniów zmarło

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy powinni:

- Nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 stopniach C);

- Nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle bądź też zastępczo inne rozwiązanie spełniające tę funkcję;

- Obowiązkowo nosić rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) – jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

Wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych:

- Na zabiegi powinni przychodzić bez osób towarzyszących.

- Są zobligowani do zasłaniania nosa i ust oraz do noszenia rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

- Nie mogą też używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu, gabinet powinien im też zapewnić:

- peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,

- bieliznę jednorazową,

- podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.

Po zakończeniu zabiegu należy zabezpieczyć urządzenie, które było w jego trakcie używane. Każdorazowo powinno się zdezynfekować jego panel sterowania, a jeżeli urządzenie na to nie pozwala, sugerujemy opcjonalne foliowanie panelu.

ZOBACZ: Tłok w komunikacji publicznej. Luzowanie obostrzeń w Londynie

Resort zaleca rezygnację z serwowania ciepłych napojów. Sugerowane jest zapewnienie wody do picia w opakowaniach jednorazowych lub podawane przez personel w kubkach jednorazowych z dystrybutora.

O czym należy pamiętać szczególnie?

Ministerstwo Rozwoju przedstawia także podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas jednak ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

- Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

- Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

- Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.



Załączniki – instrukcje:

- mycia rąk

- dezynfekcji rąk

- prawidłowego zdejmowania maseczki

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

WIDEO - Donald Tusk chce wystartować w wyborach? Sikorski odpowiada Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News