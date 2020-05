Można kupić gitarę Kurta Cobaina. Cena wywoławcza - milion dolarów

Kurt Cobain, na początku lat 90. wykrzyczał słynny hymn "zmarnowanego" pokolenia "Smells Like Spirit". Teraz jego instrument trafi na specjalną aukcję. Co może szczególnie podniecić fanów zespołu, to fakt, że to na tej gitarze Kurt Cobain zagrał podczas słynnego koncertu swojego zespołu z serii "MTV Unplugged". Chodzi więc o występ, który uwieczniono i wydano w postaci płyty CD.

Nie na każdą kieszeń

Gitara akustyczna lidera Nirvany ma kosztować milion dolarów, a przynajmniej tyle mają zażądać organizatorzy aukcji. Prawdopodobnie licytacja zakończy się przy dużo wyższej kwocie.

ZOBACZ: Open'er Festival przeniesiony na przyszły rok

Aukcja w Los Angeles przyciągnie zapewne wielu doświadczonych inwestorów. Czas kryzysu sprzyja ekstrawaganckim inwestycjom. Wytrawni gracze liczą na to, że kupione przez nich przedmioty, papiery wartościowe czy surowce, które są tańsze z powodu recesji, mogą w przyszłości przynieść wielki zysk.

W opisie czerwcowej aukcji możemy przeczytać: "Głównym punktem tego wydarzenia jest gitara 1959 Martin D-18E, na której Kurt Cobain zagrał większość utworów podczas legendarnego występu Nirvany z serii »MTV Unplugged« 18 listopada 1993 roku. Na około pięć miesięcy przed śmiercią Cobain postanowił namalować na tej gitarze, jak ujął to »Rolling Stone«: swój ostatni autoportret".

Na aukcji wystawione zostaną także przedmioty należące wcześniej do Prince’a, Elvisa Presleya, The Beatles, Michaela Jacksona i Davida Bowiego.

Samochód papieża

Luksusowe samochody, dzieła sztuki, trunki, drogie zegarki, które wyprodukowano w małej ilości, białe kruki z rynku książek oraz płyt muzycznych - to dla majętnych uczestników licytacji dobra, o które warto zabiegać.

W 2005 roku na aukcji internetowej wylicytowano volkswagena golfa za dokładnie 188 938,88 euro. Cenę wywoławczą ustalono na 9 999 euro. Skąd taki skok wartości? Samochód należał wcześniej do kardynała Józefa Ratzingera, czyli późniejszego papieża Benedykta XVI.

Na świecie jest wielu inwestorów, którzy z premedytacją przygotowują się na gorsze lata i kumulują kapitały w okresie dobrej koniunktury. Potem w czasie recesji kupują wiele aktywów po niższych cenach. Te z kolei po roku czy dwóch (lub później - w zależności od skali kryzysu) pozwalają im sporo zarobić, gdy sytuacja na rynkach już się uspokoi.

WIDEO - W Międzyzdrojach już się kąpią! To będzie bardzo przyjemny weekend Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jacek Walewski/ Tekst powstał przy współpracy z portalem comparic.pl