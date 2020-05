OFF Festival w Katowicach odwołany. Podano nowy termin

"Przynosimy Wam wiadomość, której pewnie wszyscy się spodziewali, choć nikt nie chciał jej usłyszeć – OFF Festival Katowice nie odbędzie się w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i związany z nią zakaz organizowania imprez masowych. Wrócimy za rok. Już przygotowujemy edycję, która Wam tę przerwę wynagrodzi" - napisali organizatorzy na Facebooku.

Przedstawiciele festiwalu zapewnili, że wejściówki zakupione na OFF Festival Katowice 2020 będą ważne w 2021 roku i "gwarantują udział w przyszłorocznej edycji w najniższej cenie".

"Moją największą satysfakcją w tej pracy jest sprawianie Wam satysfakcji, czego nie mogę dzisiaj realizować. Musimy sobie z tym jednak jakoś radzić, a przeszkody są po to, żeby je pokonywać. Trzymajcie się i do zobaczenia za rok!" – powiedział cytowany w komunikacie Artur Rojek, dyrektor artystyczny festiwalu.

Pierwszego artystę, który wystąpi na katowickiej scenie w 2021 r. organizatorzy festiwalu ogłoszą już w piątek. Jednocześnie zapewniono, że razem serwisem eBilet opracowywana jest "procedura zwrotu biletów".

Kolejne odwołane wydarzenie

Kolejne edycje OFF Festivalu promującego szeroko rozumianą muzykę alternatywną odbywały się nieprzerwanie od 2006 r. - początkowo w Mysłowicach, a następnie w Katowicach. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym wydarzenia jest były wokalista zespołu Myslovitz Artur Rojek.

W 2020 r. w Katowicach miał wystąpić m.in. Iggy Pop - "ojciec chrzestny" punk rocka. Wraz ze swoim zespołem The Stooges w 2010 r. został uhonorowany miejscem w Rock and Roll Hall of Fame. Oprócz tego na OFF-ie wystąpić mieli m.in. Bikini Kill, Caribou, Mac DeMarco i Lazarus.

OFF Festival podzielił tym samym los gdyńskiego Open'er Festival. Wydarzenie, na którym mieli wystąpić m.in. The Cure, Youngblud, Charli XCX i The Killers zostało przeniesione na przyszły rok. "To będzie pierwsze lato bez Open’era od 2002 roku. Dziwne i dewastujące uczucie… Mrok i smutek" - pisali organizatorzy pod koniec kwietnia.

Również w poniedziałek poinformowano, że 24 maja nie odbędzie się koncert Pet Shop Boys w Warszawie. Informacje przekazał na Facebooku COS Torwar.

