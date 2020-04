Open'er Festival przeniesiony na przyszły rok

"To będzie pierwsze lato bez Open’era od 2002 roku. Dziwne i dewastujące uczucie… Mrok i smutek. Festiwale letnie to wszystko, czego koronawirus nienawidzi. To emanacja życia, to muzyka i sztuka przeżywana razem, to wolność i radość" – piszą organizatorzy.

Nowa data

"Tę rundę koronawirus wygrał, ale spokojnie - nie z takimi problemami ludzkość już sobie radziła. Zaraz wracamy. I będzie to powrót spektakularny!" - dodają.

Organizatorzy informują również, że "tegoroczny program w większości powróci w przyszłym roku uzupełniony o sporo nowych elementów". W tym roku na festiwalu mieli wystąpić m.in. The Cure, Youngblud, Charli XCX i The Killers, Anderson.Paak & The Free Nationals, Charli XCX, Jehnny Beth oraz Clairo.

Podano też datę najbliższego festiwalu - 30 czerwca do 3 lipca 2021.

Co z biletami?

"Wszystkie bilety zakupione na Open’er 2020 pozwolą wam uczestniczyć w edycji 2021. Zachowując je, wspieracie cały muzyczny i festiwalowy świat" – piszą organizatorzy.

"Tegoroczne bilety gwarantują wam również udział w festiwalu w najlepszej cenie. Na edycję 2021 nie będą dostępne Fantaxi i Early Bird Tickets" - dodają.

Bilety można wymienić też na Vouchery. "Jako posiadacz vouchera zyskasz pierwszeństwo zakupu biletów w ramach specjalnej przedsprzedaży na wydarzenia organizowane przez nas w 2021 roku".

Bilety na kolejną edycję będą dostępne od 1 lipca.

