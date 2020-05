"Zimni ogrodnicy" w maju. Ochłodzenie i opady deszczu oraz śniegu

Pierwsze oznaki pogorszenia się pogody odczują mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Tam w niedzielę prognozowane są opady, a niekiedy również burze.

W poniedziałek Polska podzieli się na pół: wschodnie i południowe województwa będą cieszyć się słońcem i wysoką, sięgającą nawet 26 stopni temperaturą. Tak będzie m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Katowicach.

ZOBACZ: Cena truskawek może martwić. "Utrzyma się na wysokim poziomie"

Jednocześnie północ i zachód naszego kraju przypomni sobie o parasolkach i kurtkach. Termometry wskażą tam od 7 stopni (Gorzów Wielkopolski) do maksymalnie 11 stopni w Gdańsku.

W środku poniedziałkowej "stawki" będą Bydgoszcz i Wrocław, w których słupek rtęci wskaże ogólnopolską "średnią", czyli 14-16 stopni.

Na razie zapomnimy o letnich ubraniach

Aura będzie sprawiedliwsza od wtorku. Tego dnia wszystkie regiony mogą liczyć na co najwyżej 12 stopni Celsjusza, ale nie mniej niż 10 stopni. Wyjątkami będą Podlasie, gdzie temperatura spadnie do 8 stopni, a także Tatry.

Spacer zakopiańskimi Krupówkami bez swetra nie będzie przyjemny, bo termometry pokażą tam co najwyżej 6 stopni. Prawie w całej Polsce spadnie również deszcz. Natomiast nocami musimy przygotować się na przymrozki, a m.in. w Zakopanem, Białymstoku i Suwałkach także na opady śniegu.

Zrzut ekranu aplikacji pogodowej We wtorek przypomnimy sobie o kurtkach i parasolkach

Niemal taką samą pogodą będziemy mieli w środę. Dopiero od piątku 15 maja temperatura będzie nieśmiało piąć się w górę. Jako pierwsi cieplejsze dni zyskają mieszkańcy południowych części Polski.

ZOBACZ: "Lato nie sprawi, że to minie". Zaskakujące wyniki badań

Na razie nie zapowiada się jednak, abyśmy prędko wrócili do letnich temperatur, które towarzyszyły nam przez weekend. Według prognoz, co najmniej do 24 maja słupek rtęci sięgnie maksymalnie 19 stopni.

Nadchodzą "zimni ogrodnicy"

Skąd taki nagły spadek temperatury? Winni są "zimni ogrodnicy", zwani też "zimną Zośką". To zjawisko powtarza się niemal co roku, a jego przyczyny są wyjaśnione. W połowie maja nad Europę Środkową napływa zimne powietrze z obszarów polarnych.

Nazwy tego cyklicznego ochłodzenia wzięły się od imion kilku świętych, których Kościół katolicki wspomina w połowie maja. Są to Pankracy (12 maja), Serwacy (13 maja), Bonifacy (14 maja) i Zofia (15 maja).

Te daty bardzo często pokrywają się z czasem, gdy w ciągu jednej doby letnia aura potrafi przeistoczyć się w chłodną, wczesnowiosenną pogodę.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na portalu Twoja Pogoda.

wka/luq/ polsatnews.pl, twojapogoda.pl