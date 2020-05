Wyrzucił śmieci do lasu. Dostał mandat, ale i tak zyskał na wizycie policjantów

70-latek pozbył się śmieci wyrzucając je do lasu. Kilka dni później do jego drzwi zapukali policjanci. Mężczyzna dostał mandat, został pouczony i nakazano mu po sobie posprzątać. W dodatku o jego "wyczynie" dowiedziała się okolica. Na osłodę pozostały mu dwa złote pierścionki warte 1600 zł, które przynieśli mu mundurowi. Okazało się bowiem, że przez pomyłkę porzucił je z plecakiem w lesie.

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie zlokalizowali policjanci z Kłodzka. Na miejscu, wśród odpadów, znaleźli też plecak, w którym były dwa złote pierścionki.

KWP Wrocław 70-latek wyrzucił śmieci w zarośla przy rzece

Odzyskał zgubę, dostał karę

W odnalezieniu właściciela "znaleziska" pomogli okoliczni mieszkańcy. Jak się okazało, był nim 70-latek.

Mężczyzna przyznał się do wyrzucenia odpadów. Wartość odnalezionej wśród śmieci biżuterii wynosiła 1600 zł. Pierścionki wróciły do prawowitego właściciela, który został także zobowiązany do posprzątania zaśmieconego terenu. Dodatkowo za swój czyn został ukarany mandatem.

Służby przypominają, że za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, każdy może podzielić się z policją swoimi spostrzeżeniami ws. zagrożeń występujących w swoim otoczeniu.

TY ZGŁASZASZ - MY REAGUJEMY - RAZEM POMAGAMY BEZDOMNYM!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której możemy pomóc osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym. Jedno kliknięcie może uratować komuś życie!https://t.co/wV7N85zSIrpic.twitter.com/wVTEzBF2g0 — Polska Policja ?￰゚ヌᄆ (@PolskaPolicja) January 16, 2019

Każdy przekazany sygnał jest zawsze sprawdzany przez mundurowych. Należy jednak pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji, które wymagają natychmiastowej reakcji. W takich przypadkach należy dzwonić na numer alarmowy 112.

