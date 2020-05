Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 7 kolejnych ofiar

Mamy 218 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (145), dolnośląskiego (17), wielkopolskiego (12), małopolskiego (11), opolskiego (10), zachodniopomorskiego (10), pomorskiego (9), lubelskiego (4) - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 14 647, a zgonów do 723 zgony.