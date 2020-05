Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że do 30 kwietnia 2020 roku łączna liczba wniosków od konsumentów o odroczenia rat kredytowych przekroczyła nieznacznie 800 tys., z czego 675 tys. (ok. 85 proc.) zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zaznaczono, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni kwietnia do banków wpłynęło ok. 180 tys. nowych wniosków.