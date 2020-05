"Przeznaczamy ponad 300 mld zł na pomoc przedsiębiorcom. Wnioski przez internet"

Ruszyła strona internetowa przez którą przedsiębiorcy mogą składać wnioski do dwóch instrumentów: leasingowego i pożyczkowego. Branża transportowa jest jedną z największych w polskiej gospodarce. To tętno transportowe całej Europy. Ponad połowa firm z tej branży to sektor małych i średnich przedsiębiorstw - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.