Tarcza Finansowa. "355 mln zł już na kontach firm"

Od środy można składać wnioski w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez PFR, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Pierwsze przelewy wpłynęły na konta tysiąca firm już w czwartek.

- Wnioski są weryfikowane online, oparte na prostych zaświadczeniach, prostych danych. (…) Po kilku godzinach mamy decyzję o przyznanie subwencji - tłumaczył na antenie Polsat News Borys.

Dodał, że łącznie PFR pozytywnie rozpatrzył już 3000 wniosków na prawie miliard złotych.

- Te środki będą trafiały jutro i w poniedziałek na konta. Program będzie trwać do końca lipca - mówił.

"Co najmniej 600 tys. osób nie straci pracy"

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał, ile miejsc pracy uda się utrzymać dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR.

- Przedsiębiorstwa mogące skorzystać z tarczy zatrudniają blisko 10 mln pracowników. (…) mBank oszacował, że co najmniej 600 tys. pracowników zostanie uchronionych przed bezrobociem w wyniku korzystania z Tarczy Finansowej PFR. Być może będzie to więcej, może ponad milion - odpowiedział Borys.

"Cały czas walczymy z biurokracją"

Prezes PFR zaznaczył, że polski program antykryzysowy jest jednym z większych w Unii Europejskiej.

- Cały czas walczymy jednak z biurokracją, trzeba to uczciwie powiedzieć. Często rozpatrzenie wniosków trwa dłużej, niż oczekują przedsiębiorcy, może czasem są one bardziej skomplikowane. Robimy wszystko, by te systemy upraszczać. Cały ten kryzys powinien być bardzo silnym impulsem do cyfryzacji. Te braki nam, niestety, wychodzą - podkreślił Borys.

100 mld zł dla firm

Zgodnie z programem Tarczy Finansowej, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł), do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł.

