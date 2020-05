Co z Polską gospodarką? Dziś pierwsze prognozy KE od wybuchu pandemii

Dziś Komisja Europejska publikuje wiosenne prognozy gospodarcze, w tym te dotyczące Polski. Będą to pierwsze wskazania analityków tej instytucji co do sytuacji ekonomicznej w Europie od wybuchu epidemii koronawirusa - informuje korespondentka Polsat News Brukseli Dorota Bawołek. Wiceprzewodniczący KE Paolo Gentiloni mówił niedawno, że spadek PKB w strefie euro może sięgnąć 5-10 proc.