Czy wprowadzony zostanie stan klęski żywiołowej? W Senacie trwają prace

W środę po godz. 13:00 Senat wznowił obrady. Senatorowie zajmą się uchwałą wzywającą rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą program "Ciąża Plus" oraz zmianą Prawa energetycznego.

Projekt uchwały wzywającej rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Polski złożyła grupa senatorów KO i Lewicy. W poniedziałek zajmowała się nim senacka Komisja Ustawodawcza, która po wprowadzeniu poprawek zarekomendowała przyjęcie projektu uchwały.

"Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoli na legalne, zgodne z Konstytucją, przesunięcie w czasie wyborów prezydenckich, niezbędne zarówno ze względu na ciągle istniejące zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, jak i ze względu na niemożliwość przeprowadzenia w najbliższym czasie dobrze zorganizowanych, rzetelnych i uczciwych wyborów" - czytamy w projekcie uchwały.

Program "Ciąża Plus"

Senatorowie zajmą się również zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą program "Ciąża Plus". Nowelizacja ma zapewnić bezpłatny dostęp do leków kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, do momentu zakończenia ciąży.

Senat rozpatrzy także nowelizację Prawa energetycznego oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Proponowana regulacja ma m.in. doprowadzić do ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych, przebiegających przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy łączą one Rzeczpospolitą Polską z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też innego państwa.