Głosowanie korespondencyjne i program "Ciąża Plus". Oglądaj transmisję obrad Senatu

- W tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 około połowa tekstu jest poświęcona ustawom, które nie mają żadnego związku z koronawirusem - powiedział we wtorek na konferencji prasowej przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina (KO).

Przedstawiając swoje uwagi do ustawy, tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, Kleina przypomniał, że w poniedziałek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad tą ustawą - wysłuchała przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera oraz legislatorów. Bez związku z tarczą? - Ta ustawa, która ma wiele dobrych elementów, zawiera w sobie także wiele spraw, które nie powinny być regulowane ustawami tzw. tarcz, czyli działań, które mają zapobiegać i chronić nas przed koronawirusem. W tej ustawie, która liczy 80 stron, prawie połowa tekstu jest poświęcona ustawom, które nie mają żadnego związku lub bardzo niewielki związek (...) z tarczą antywirusową - ocenił Kleina. ZOBACZ: "Plan Bosaka". Odpowiedź Konfederacji na Tarczę Antykryzysową - My na naszym posiedzeniu chcemy przyjrzeć się właśnie szczególnie tym zapisom, zapytać dlaczego rząd wprowadza zapisy, które powinny być według nas rozpatrywane w drodze normalnego postępowania, a więc powinny być poddane konsultacjom społecznym, powinno się rozmawiać z zainteresowanymi stronami, tak aby nie dochodziło do sytuacji niewłaściwych - dodał. W tej ustawie są zapisy - nawet w takim samym artykule - które są można powiedzieć bardzo korzystne dla obywatela, a równocześnie przepisy, które budzą bardzo poważne wątpliwości niektórych uczestników rynku gospodarczego w Polsce - zaznaczył. Wątpliwa data 10 maja

Ustawę autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego Sejm uchwalił 6 kwietnia. W poniedziałek ustawą zajmowały się trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego, które zarekomendowały Senatowi odrzucenie jej w całości. Jak poinformowała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon, głosowanie nad ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych odbędzie się w środę.

ZOBACZ: "Spadają szanse na wybory 10 maja". Karczewski podał najbardziej prawdopodobny termin

Jeśli Senat zdecyduje o odrzuceniu ustawy lub zaproponuje do niej poprawki, trafi ona ponownie do Sejmu. Według harmonogramu obrad Sejmu posłowie mają głosować nad ustawą w środę po południu. Głosowania w Sejmie zaplanowano również na czwartek rano.

- Spadają szanse, by wybory odbyły się 10 maja. Najbardziej prawdopodobnym terminem jest 23 maja, ale mogą się one odbyć również 17 maja - powiedział w "Graffiti" wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak mówił, rząd nie bierze pod uwagę przyspieszonych wyborów parlamentarnych. - Chcemy zakończyć maraton wyborczy w Polsce - dodał.

Program "Ciąża Plus"

Senat będzie również pracować nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą program "Ciąża Plus". Nowelizacja ma zapewnić bezpłatny dostęp do leków kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, do momentu zakończenia ciąży.

ZOBACZ: "Drogi mogą się rozejść". Wicerzecznik PiS o ultimatum dla Porozumienia

Senat prawdopodobnie zajmie się również tzw. tarczą antykryzysową 3.0. Rządową nowelizację niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczę antykryzysową 3.0) Sejm przyjął w czwartek. Zakłada ona m.in., że spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu.

WIDEO - Łapiński: Zjednoczona Prawica może stracić większość Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP