Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

“Perspektywy są katastrofalne” - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali oni o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.

Przedstawiciele stołecznej gastronomii podkreślili w petycji: "Wszyscy chcą jak najszybszego powrotu do normalności, ale w przypadku restauracji, barów i innych lokali nie widać rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania w krótkim terminie". fot. PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI