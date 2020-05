"Plan Bosaka". Odpowiedź Konfederacji na Tarczę Antykryzysową

- Proponujemy także sprzątanie po Tarczy, która jest betonowym kołem ratunkowym rzuconym przedsiębiorcom w trudnej chwili. Chcemy wszystkie nowe regulacje stworzone przez rząd usunąć - wyjaśnił Bosak.

Jak dodał, Konfederacja "przyłapała" rząd podczas konsultacji na "tworzeniu podstaw pod nowe podatki".

- Mam na myśli obowiązek zgłaszania do ZUS wszystkich umów cywilnoprawnych. Nigdy się nie zgodzimy na "ozusowanie" wszystkich umów - zapewnił polityk.

Według Bosaka państwo powinno zacząć oszczędzać.

- Trzecim elementem naszego programu jest szukanie oszczędności. Rząd zaczął już robić to, co robił minister Rostowski: skoro mamy pretekst, to zadłużajmy państwo. My mówimy: oszczędzajmy, poszukajmy oszczędności, one są, ale nie w kieszeniach podatnika - dodał Bosak.

