Senackie komisje obradują nad wyborami korespondencyjnymi

To ciąg dalszy posiedzenia połączonych komisji z 28 kwietnia ws. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., uchwalonej 6 kwietnia z inicjatywy PiS. Wówczas senackie komisje: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej przerwały prace nad ustawą, by rząd mógł dostarczyć m.in. projekty aktów wykonawczych.

Szef PKW ma wątpliwości

W ubiegły wtorek komisje wysłuchały głosu ekspertów, m.in. przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich i stowarzyszeń sędziowskich. Po zakończeniu obrad komisji szef PKW Sylwester Marciniak powiedział, że podziela krytyczne opinie wobec ustawy. - Z mojego punktu widzenia jest tyle zastrzeżeń, że obawiam się, iż w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów - powiedział Marciniak w rozmowie z dziennikarzami w Senacie.

Opinie pozostałych zaproszonych na posiedzenie komisji gości były jeszcze bardziej krytyczne - wskazywano w nich na ogół na możliwą sprzeczność przepisów ustawy z konstytucją. Konstytucjonalista dr hab. Ryszard Piotrowski wyraził pogląd, że wybrany na jej podstawie prezydent będzie pozbawiony odpowiedniej legitymacji. "Będzie można podważać ustawy, na których złożony będzie jego podpis" - ocenił.

Senatorowie opozycji przeciwni

Przeciwko ustawie są senatorowie opozycji, mającej w Senacie minimalną większość. Popierają ją senatorowie PiS. Ustawą Senat zajmie się na plenarnym posiedzeniu, rozpoczynającym się we wtorek.

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. zakłada, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich odbędzie się wyłącznie drogą korespondencyjną. Nowe przepisy dają też marszałkowi Sejmu możliwość przesunięcia terminu wyborów, jednak w granicach wyznaczonych przez konstytucję (czyli najpóźniej na 23 maja).

Przewiduje też, że minister aktywów państwowych - m.in. po zasięgnięciu opinii PKW - ma określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb ich doręczania przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

dk/ PAP