Ukradł skuter i ukrył w... głębinowej studni. Wyciągali go z 50 metrów ratownicy wysokościowi

Do kradzieży skutera doszło na przełomie lutego i marca w jednej z miejscowości w gminie Zakrzówek (woj. lubelskie). Złodziej pod osłoną nocy zabrał jednoślad należący do jednej z mieszkanek. Właścicielka wyceniła straty na ponad 1 tys. zł.

Kraśniccy kryminalni ustalili, że skuter najprawdopodobniej trafił do jednej z wsi. Postanowiono przeszukać dwa gospodarstwa. Na działce zamieszkiwanej przez 61 letniego mężczyznę policjanci najpierw odkryli dwie sztuki broni palnej, na które nie posiadał on zezwolenia, a także karabinek pneumatyczny, kilkadziesiąt zużytych łusek plastikowych, kilka nabojów, śruty i akcesoria, które zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie przez biegłych.

WIDEO: Skuter musieli wyciągać strażacy ze specjalistycznej jednostki ratownictwa wysokościowego z Lublina

Wydobycie skutera nie było łatwą operacją

Skradziony skuter znaleziono na sąsiedniej posesji, która było niezamieszkała. Nietypowe było miejsce jego ukrycia. Jednoślad znajdował się na samym dnie 50 metrowej studni głębinowej, która od dłuższego czasu nie była użytkowana. Okazało się, że sprawca wrzucił go tam tuż po kradzieży.

Aby wydobyć jednoślad na powierzchnię, konieczny był udział strażaków z powiatu kraśnickiego oraz specjalistycznej jednostki ratownictwa wysokościowego Straży Pożarnej w Lublinie.

KWP Lublin W gospodarstwie znaleziono również dwie sztuki broni palnej i amunicję

Skuter wrócił do właścicielki, a 61-latek trafił do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku. Odpowie za kradzież oraz posiadanie broni bez zezwolenia, za co grozi mu do 8 lat więzienia.

