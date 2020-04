Dobre wieści dla pracowników transgranicznych. Premier o szczegółach

Premier podkreślił, że decyzję podjęto po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami.

"Przyrost nowych zakażeń jest relatywnie niski i stabilny. Nie wygraliśmy z epidemią, ale mamy ją w coraz większym stopniu pod kontrolą. Możemy więc działać bardziej zdecydowanie, aby życie gospodarcze mogło znowu zacząć nabierać tempa" - wyjaśnił Morawiecki.

Odpowiedź na apel protestujących

Już wcześniej pisaliśmy o projekcie rozporządzenia, który pojawił się na stronach rządowych. Wynika z niego, że pracownicy transgraniczni nie będą musieli odbywać obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. O tę zmianę apelowała ludność. W piątek na wielu przejściach na granicach z Niemcami i Czechami protestowano.

"Nie możemy stracić równowagi"

Morawiecki podkreślił jednak, że przedwczesne otwarcie granic to duże ryzyko.

"Dlatego wyważenie interesu ekonomicznego pracowników transgranicznych i bezpieczeństwa waszych wspólnot samorządowych to spacer po linie. W żadnym wypadku nie możemy stracić równowagi. Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi. Jeśli dopuścimy do reaktywacji wirusa na terenach przygranicznych, zaprzepaścimy to co udało się dotychczas osiągnąć" - napisał.

