Pracownicy transgraniczni zostaną zwolnieni z kwarantanny, ale nie wszyscy. Znamy plany rządu

W piątek na wielu przejściach na granicach z Niemcami i Czechami odbyły się protesty pracowników transgranicznych. Od polskich władz domagali się zniesienia kwarantanny i otwarcia granic. Podkreślali, że przez ograniczenia nie mogą zobaczyć się ze swoimi rodzinami.

Objęcie kwarantanną pracowników, którzy mieszkają i żyją na pograniczu, było dla nich zaskoczeniem. Polacy nie rozumieli, dlaczego stwarzają większe zagrożenie, niż pracownicy firm transportowych.

Do 3 maja granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy, oprócz m.in. pracowników firm transportowych i dyplomatów, muszą poddać się kwarantannie.

Zwolnienie z kwarantanny nie dla wszystkich

W czwartek na stronach rządowych pojawił się projekt rozporządzenia, z którego wynika, że od 4 maja 2020 r. z obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny zwolnione będą osoby, które przekraczają granicę "w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym", a także uczniowie i studenci "pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym".

ZOBACZ: Trudna sytuacja pracowników transgranicznych. MSWiA pracuje nad możliwymi rozwiązaniami

Te osoby przekraczając granicę mają obowiązek przedstawić Straży Granicznej dokument poświadczające zatrudnienie lub fakt, że uczą się lub pracują.

Zgodnie z treścią rozporządzenia resortu zdrowia zwolnienie z kwarantanny nie dotyczy pracowników medycznych oraz pomocy społecznej. Zaznaczono, że zainteresowani mogą do piątku do godz. 12:00 przekazywać uwagi do projektu.

Będą kolejne protesty

W ubiegłym tygodniu zakaz podróżowania został zdjęty w Czechach. Zmiany wymusił sąd, który uznał, że część regulacji przyjęto niezgodnie z prawem. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. w Czechach zatrudnionych było ok. 47,5 tys. Polaków. Statystyka nie obejmowała osób, które w Czechach założyły działalność gospodarczą. W samym powiecie wodzisławskim problem dotyczy ok. 3,5 tys. osób.

W sobotę premier Brandenburgii Dietmar Woidke wysłał do polskiego rządu pismo w sprawie ułatwienia mieszkańcom pogranicza polsko-niemieckiego przekraczania granicy w czasie pandemii Covid-19.

Natomiast w środę w rozmowie z korespondentem Polsat News Tomaszem Lejmanem powiedział: - Naszym najgorętszym problemem jest sytuacja pracowników transgranicznych. To blisko 30 tys. osób, które przemieszczają się pomiędzy Polską a naszym regionem. To są ludzie, którzy codziennie jeżdżą do pracy. Dla nich sytuacja jest nie do wytrzymania. Próbowaliśmy różnymi metodami to napięcie złagodzić. Częściowo nam się to udało. Ale dla ludzi, którzy na dłuży czas oderwani są od swoich rodzin jest bardzo bardzo trudna. Dodam, że wiele osób od swoich rodzin dzieli zaledwie kilka kilometrów. To dla tych ludzi duże obciążenie, dlatego prowadzimy, uważam, dobre rozmowy z polską stroną, rządem ambasadorem. Chcemy jak najszybciej tę sytuację polepszyć. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będą jakiś postępy, szczególnie w sprawie pracowników transgranicznych - przekazał Woidke.

ZOBACZ: "Wpuśćcie nas do pracy! Do domu!". Protest pracowników transgranicznych

Do momentu wejścia przepisów w życie pracownicy transgraniczni zapowiadają kolejne protesty. Najbliższe zaplanowano na jutro na godz. 12:00 przy granicy z Niemcami i Czechami.

WIDEO - Areszt za obronę konieczną? Po 3 strzałach ostrzegawczych, postrzelił napastnika Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ polsatnews.pl