Trump zachęca do otwarcia szkół. "Dzieci dobrze sobie radzą podczas tej katastrofy"

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek czasu miejscowego władzom stanów, by "poważnie się zastanowiły" nad szybkim otwarciem szkół jeszcze tej wiosny. Sugestie przywódcy spotkały się ze sceptyczną reakcją - pisze agencja Associated Press.

- Niektórzy z was mogliby zacząć myśleć o otwarciu szkół, bo wielu ludzi chce otwarcia szkół. To nie jest wielki problem, małe dzieci dobrze sobie radzą podczas tej katastrofy - powiedział prezydent podczas poniedziałkowej telekonferencji z gubernatorami stanów, odnosząc się do epidemii koronawirusa. - Powinniście to poważnie rozważyć i może zacząć już działać - cytuje słowa Trumpa agencja AP, która dotarła do zapisu rozmowy.

ZOBACZ: Niemal 60 zgonów na koronawirusa w rezerwacie Indian Nawaho. Władze plemienia: rząd o nas zapomniał Jak przyznał prezydent, wiele stanów nie jest jeszcze gotowych na zniesienie restrykcji. Stwierdził jednak, że skoro dzieci rzadko chorują na Covid-19 i zazwyczaj dobrze znoszą infekcję koronawirusem, to stany mogą otworzyć szkoły, nawet jeśli nie są gotowe na otwarcie gospodarki. Gubernatorzy na razie nie komentują Amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) opracowuje zasady, którymi kierować powinny się władze, luzując restrykcje wprowadzone na czas epidemii. W przypadku szkół mowa jest np. o rozsadzaniu dzieci w odległości co najmniej 1,8 metra od siebie, serwowaniu posiłków w klasie zamiast w stołówce oraz zamykaniu placów zabaw. Część władz i pracowników oświaty sceptycznie odnosi się jednak do sugestii o szybkim otwarciu szkół, m.in. ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnej fali zakażeń oraz trudności z praktycznym wdrażaniem rekomendacji. ZOBACZ: Kobieta aresztowana za wejście na plac zabaw. Mieszkańcy miasta protestują Żaden z obecnych na poniedziałkowym spotkaniu gubernatorów nie odniósł się do sugestii Trumpa. Wielu z nich już wcześniej mówiło, że na otwarcie szkół jest zbyt wcześnie - pisze AP. Stany Zjednoczone odnotowały dotąd 987 tys. przypadków zakażeń nowym koronawirusem, a ponad 56 tys. zakażonych osób zmarło.

dk/ PAP