"Parawaning" w Nowym Jorku. Na tamtejszej plaży jest jak nad polskim morzem

Parawany plażowe oraz podobne do nich zasłony, kojarzone do tej pory z wakacjami nad Bałtykiem, zaczynają "podbój" kolejnego kraju. I to nie byle jakiego, bo Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się na plaży w Nowym Jorku, gdzie mieszkańcy - mimo epidemii - chcą odpoczywać. Wykorzystują je, by skutecznie odgrodzić się od innych. Natomiast sportowe zastosowanie znalazły... słupy telefoniczne.