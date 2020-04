Rząd przedłuży obowiązkową kwarantannę? Polsat News poznał szczegóły

Na stronach rządowych dokumentu jeszcze nie ma, ale jak dowiedzieli się w Ministerstwie Zdrowia dziennikarze Polsat News Tomasz Lejman i Bartosz Cebeńko ma zostać opublikowany w ciągu kilku godzin. Kwarantanna miałaby zostać przedłużona do 15 maja.

- Pytanie, czy objęci nią nadal będą pracownicy transgraniczni, ponieważ dotarła do nas informacja, że ich sprawą ma w przyszłym tygodniu zająć się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Być może osoby, które na co dzień przekraczają granicę w drodze z pracy do domu z takiej kwarantanny zostaną zwolnione. Zobaczymy - przekazał Tomasz Lejman.

Dziś kończy się termin nakładania kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski. Brak nowego rozporządzenia oznaczałby, że od północy ludzie mogliby swobodnie wjeżdżać do Polski.

Pracownicy organizowali się na Facebooku, a sama akcja nosiła nazwę "Wpuśćcie nas nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!".

- Oczekujemy zniesienia kwarantanny dla pracowników transgranicznych. Tylko i wyłącznie, żebyśmy mogli dojeżdżać do pracy tak jak do tej pory dojeżdżaliśmy, żebyśmy widzieli swoje rodziny, dzieci, żeby wrócić do normalności, bo dla nas to nie jest normalność, żyjemy na dwa domy - mówił Polsat News Waldemar Aleksandrowicz, który został zmuszony do pozostania w miejscu pracy Niemczech, ale mieszka na co dzień w Polsce.

Objęcie kwarantanną pracowników, którzy mieszkają i żyją na pograniczu, było dla nich zaskoczeniem. Polacy nie rozumieją, dlaczego stwarzają większe zagrożenie, niż pracownicy firm transportowych.



- Ten tranzyt, transport idzie, kierowcy też mają kontakt z innymi osobami, jeżdżą do dużych magazynów. Co my mamy powiedzieć? My się czujemy tu bezpieczniej. Pod względem takim, że nie mamy takiego kontaktu jak ci kierowcy, gdzie w magazynach tłoczą się w kolejkach - mówi w piątek Radosław Kubiak, który także musiał zostać za granicą, aby uniknąć obowiązku odbywania kwarantanny związanej z jej przekraczaniem.

Na takim proteście w Chałupkach (woj. śląskie) zjawiła się policja, ale nie interweniowała. - Z radiowozu wypuszczała jedynie sygnał, że panuje epidemia koronawirusa i lepiej wrócić do domów - mówił polsatnews.pl jeden z uczestników pikiety.

Te informacje potwierdzili funkcjonariusze. - Nasze działania miały charakter typowo prewencyjny. Nie doszło do naruszenia porządku, zablokowania ruchu ani naruszenia rygorów sanitarnych - powiedział kom. Mirosław Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

"Co ci ludzie mają zrobić? Są w desperacji"

Protestujący mieszkańcy obawiali się, że z powodu przedłużającego się czasu obowiązywania restrykcji stracą pracę w Czechach. Wśród nich był poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski, który poinformował, że bardzo wielu mieszkańców zwracało się do niego o interwencję w sprawie umożliwienia pracownikom transgranicznym powrotu do pracy.

Jego zdaniem, osoby zatrudnione w Czechach powołują się na przykład przygranicznych rolników, którym umożliwiono dostęp do pól położonych po czeskiej stronie granicy.

- Niech premier przyjedzie i zobaczy, jak tu wygląda życie. Wystarczy przejść kilka ulic, i jesteśmy jakby u siebie, chociaż za granicą. To są miejsca pracy często dla jedynych żywicieli rodzin. Co ci ludzie mają zrobić? Są w desperacji - stwierdził Gadowski, wskazując, że szczególnie teraz, kiedy mowa o stopniowym rozluźnianiu rygorów i odmrażaniu gospodarki, należy pilne zająć się sprawą pracowników transgranicznych.

Jego zdaniem, rząd lekceważy problem zgłaszany od tygodni przez mieszkańców przygranicznych miejscowości. - Takie jest podejście do zwykłego człowieka. Jak się siedzi w Warszawie, nie widzi się tego, co jest na dole. Rząd próbuje lekceważyć wszystko, myśli już tylko o wyborach; ludzie, którzy pracują i chcieliby iść do pracy, nie znajdują u nich posłuchu - stwierdził Gadowski.

Straż graniczna kontroluje "zielone granice"

W niedzielę straż graniczna poinformowała, że od czasu przywrócenia tymczasowych kontroli na granicach po zachodniej stronie Polski skontrolowała 7,9 tys. osób. Wliczając osoby, które wjechały do naszego kraju, suma zwiększa się do 11,3 tys.

Straż graniczna nie ma danych, ile ludzi przekraczających polską granicę pracuje w innym kraju, czy podróżuje.

- Do Polski można dostać się jedynie w wyznaczonych miejscach, co reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, Przywrócenie kontroli nastąpiło po raz szósty (od czasu wejścia Polski do strefy Schengen - red.); wcześniej działo się to m.in. podczas Euro 20212, Światowych Dni Młodzieży czy szczytu klimatycznego - powiedziała polsatnews.pl por. Agnieszka Golias, rzecznik Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Natomiast według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. w Czechach zatrudnionych było ok. 47,5 tys. Polaków. Statystyka nie obejmowała osób, które w Czechach założyły działalność gospodarczą. W samym powiecie wodzisławskim problem dotyczy ok. 3,5 tys. osób.

Por. Golias dodała, że do kontroli na granicach tym razem dołączono również badania sanitarne, m.in. pomiar temperatury ciała. Ponadto na tzw. "zielonej granicy" są patrole kontrolujące, by nie przekraczały jej osoby nieuprawnione.

"Sytuację można rozwiązać"

Zdaniem licznych przygranicznych organizacji, które od lat zajmują się współpracą gospodarczą pomiędzy Polską a Niemcami sytuację można rozwiązać.



- W początkowej wersji pracownicy transgraniczni byli wyłączeni spod regulacji i to było rozsądne. Szczególnie, że na tych terenach przygranicznych te zachorowania są bardzo małe i ryzyka przeniesienia przez granicę naprawdę nie jest duże - mówi dr Przemysław Jackowski z Centrum Usłogowo-Doradczego Regionu Pomerania.

Na razie jednak jasnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia nie ma. Aktualne obostrzenia na granicach obowiązują do 3 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy, oprócz m.in. pracowników firm transportowych i dyplomatów, muszą poddać się kwarantannie.

Według nieoficjalnych informacji Polsat News, granice mogą pozostać zamknięte nawet do 12 czerwca. W piątek zakaz podróżowania został zdjęty w Czechach. Zmiany wymusił sąd, który uznał, że część regulacji przyjęto niezgodnie z prawem.

