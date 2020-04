"Pomagajmy sobie nawzajem". W trudnych czasach pomyślmy o seniorach

Grupa Polsat - Plus, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat - rusza z nową kampanią prospołeczną zachęcającą do pomocy seniorom. Celem "Pomagajmy sobie nawzajem" jest zwrócenie uwagi na osoby starsze, których życie w czasie trwającej epidemii jest wyjątkowo trudne, skomplikowane i pełne przeszkód. Każdy może pomóc i wesprzeć seniorów, szczególnie, że epidemia prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej.

Grupa Polsat od początku trwania epidemii w naszym kraju podjęła szereg inicjatyw prospołecznych oraz udogodnień dla klientów, aktywnie włączając się w walkę z koronawirusem. Angażuje się w działania na wielu polach - wsparcia służby zdrowia, edukacji, dzieci wykluczonych cyfrowo, seniorów, rozwiązań dla kilku milionów klientów, jak również tysięcy swoich pracowników i ich rodzin.

Pomocna dłoń dla seniora

Prowadzone działania są dostosowywane do bieżących potrzeb otoczenia i aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ich różnorodność pozwala na dotarcie do wielu grup społecznych. Wsparcie seniorów, szczególnie narażonych na zachorowanie i ciężki przebieg koronawirusa, jest jednym z priorytetów w walce z epidemią.

Konieczność odnalezienia się w cyfrowej rzeczywistości, robienie zakupów czy płacenie rachunków podczas trwającej epidemii to dla wielu starszych osób wyzwanie. Spoty promujące kampanię "Pomagajmy sobie nawzajem" pokazują, jak w prosty sposób każdy z nas może pomóc seniorom w załatwianiu codziennych spraw. Pomocna dłoń - główny przekaz kampanii, nie tylko zwiększa bezpieczeństwo osób starszych, ale buduje także solidarność i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, szczególnie ważne w obliczu zagrożenia, jakie niesie za sobą światowa epidemia.

"Wierzymy, że drobne gesty mogą przynieść wielkie rezultaty"

- Przebieg epidemii zależy w dużym stopniu od nas samych, od tego, jaką postawę przyjmiemy. Dotyczy to nie tylko ograniczenia zachorowań, ale także ułatwienia przejścia przez ten trudny czas osobom, dla których jest to szczególne wyzwanie. Do takiej grupy należą właśnie seniorzy, którym poświęciliśmy naszą kampanię. Wierzymy, że drobne gesty mogą przynieść wielkie rezultaty - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Pełna lista działań charytatywnych i rozwiązań ofertowych, które Grupa Polsat zrealizowała w ramach społecznej akcji #zostańwdomu i walki z epidemią:

Przekazanie 2200 tabletów z dostępem do Internetu najbardziej potrzebującym dzieciom;

Zebranie 3 milionów złotych dzięki "Reklamie na Ratunek - Razem w walce z koronawirusem" oraz przekazanie ich szpitalom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią;

Przeznaczenie przez Fundację Polsat 2 milionów złotych z środków własnych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla służby zdrowia.

Wsparcie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie;

Zaangażowanie pracowników w akcję "Poczuj smak pomocy" - z zebranych środków 4 Smaki Restaurants&Catering przekazuje darmowe posiłki Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA;

Przekazanie ponad 3000 żonkili do Fundacji Wolne Miejsce na rzecz akcji "Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych";

Kampania prospołeczna Grupy Polsat zachęcająca do pomocy seniorom;

#CzytamyDlaDzieci - znani i lubiani czytają bajki - codziennie o godzinie 20:00 na oficjalnym profilu Fundacji Polsat na Instagramie;

W ramach wspólnej akcji producent urządzeń mobilnych OPPO przekazał 188 smartfonów, a Plus 188 starterów z bezpłatnymi rozmowami, SMS-ami i internetem dla podopiecznych Fundacji Polki Mogą Wszystko - sprzęt trafił do podopiecznych 24 świetlic środowiskowych;

Transmisja niedzielnych Mszy świętych na kanałach Polsat News i Polsat Rodzina i w serwisie IPLA oraz codzienne rekolekcje dostępne na portalu polsatnews.pl oraz na Facebooku;

Codzienne treningi z trenerem personalnym na antenie Polsat News oraz codzienna rozrywka z gwiazdami Telewizji Polsat za pośrednictwem transmisji na żywo na Facebooku i Instagramie;

Filmowa oferta największego serwisu rozrywki internetowej IPLA - mocne tytuły, które w ostatnim czasie miały swoje kinowe premiery;

Darmowy pakiet 10 GB dla wszystkich klientów Plusa i Plusha oraz nowy pakiet 20 GB za 10 zł;

Darmowy pakiet 10 GB dla klientów Cyfrowego Polsatu korzystających z wybranych taryf internetowych oraz nowy dodatkowy pakiet 20 GB za 10 zł;

Dodatkowe 25 kanałów w ramach "otwartego okna" dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu;

17 dodatkowych kanałów dla wszystkich w sieci Plus w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS, łącznie 22 kanały;

Internet stacjonarny od sieci Plus w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s, bez dodatkowych opłat;

TIDAL bez limitu danych dla klientów sieci Plus, a dla nowych użytkowników serwisu muzycznego bezpłatny 90-dniowy dostęp do TIDAL;

Darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News dla klientów Plusa;

Duże dodatkowe pakiety internetowe oraz więcej GB jako bonus za doładowanie konta w ofertach "na kartę" w sieci Plus;

Przekazywanie wszystkich bieżących informacji związanych z pandemią koronawirusa w serwisie polsatnews.pl i w aplikacji mobilnej Polsat News oraz na antenach Polsat i Polsat News.

