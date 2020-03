2 mln zł na wsparcie służby zdrowia od Fundacji Polsat

Fundacja Polsat przeznacza 2 miliony złotych ze środków własnych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla służby zdrowia. To kolejna inicjatywa Fundacji Polsat w czasie kryzysu epidemii. Wcześniej Fundacja Polsat wraz z operatorem Plus i Cyfrowym Polsatem zdecydowały o przekazaniu 2 tysięcy tabletów do domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.