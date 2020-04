Darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News w Plusie

Plus wspólnie z Telewizją Polsat przygotował dla swoich klientów kolejny bonus w ramach akcji #zostańwdomu. Od dzisiaj otrzymują oni darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami z Polski i ze świata.

Epidemia koronawirusa w błyskawicznym tempie zmieniła naszą rzeczywistość. Dynamiczne zmiany w sferze gospodarczej i społecznej zachodzą każdego dnia.

Stały dostęp do sprawdzonych informacji jest w obecnych czasach jedną z najważniejszych kwestii. Sieć Plus, aby umożliwić milionom swoich klientów możliwość bycia stale i na bieżąco ze wszystkim co dzieje się w Polsce i zagranicą, podjęła decyzję o darmowym transferze danych podczas korzystania z aplikacji Polsat News. Z darmowego transferu mogą korzystać także klienci Plusha.

Od polityki, przez sport, aż po pogodę. Aplikacja Polsat News to najnowsze wiadomości w jednym miejscu. Wystarczy smartfon w ręku, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w kraju i zagranicą. Najważniejsze wydarzenia na żywo czy programy Polsat News są teraz dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dzięki intuicyjnej aplikacji wystarczy jedno kliknięcie, by sprawdzić, co ważnego dzieje się teraz.

Polsatnews.pl z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz większe zaufanie użytkowników. Marzec był najlepszym miesiącem w historii portalu Polsatnews.pl. Porównując wyniki w ujęciu rok do roku, portal Polsat News odwiedziło ponad 5 milionów unikalnych użytkowników czyli aż o 274% więcej, a w porównaniu z lutym 2020 liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie. Tak wysoka liczba użytkowników przełożyła się w marcu na ponad 39,1 mln odsłon (wzrost aż o 621% w porównaniu z analogicznym miesiącem w ubiegłym roku, a także wzrost o 207% w porównaniu z lutym 2020).

Polsat News jest uważany za najbardziej obiektywny kanał informacyjny w Polsce. Wszystkie informacje można śledzić w samym kanale, jak również na stronie internetowej www.polsatnews.pl oraz poprzez aplikację dostępną na smartfony.

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji Polsat News?

a) Android: Bądź na bieżąco! Koronawirus – najnowsze informacje z Polski i ze świata. Kliknij i zainstaluj aplikację Polsat News. b) IOS: Bądź na bieżąco! Koronawirus – najnowsze informacje z Polski i ze świata. Kliknij i zainstaluj aplikację Polsat News.

