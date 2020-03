Przyjeżdżasz z zagranicy, trafisz na kwarantannę. Wyjaśniamy, co cię czeka

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że zostaną przywrócone kontrole na wszystkich polskich granicach; jak mówił, polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantannę. Zostanie tez wprowadzony tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców.

Szef resortu zdrowia był później dopytywany o zasady kwarantanny, której będą poddawani polscy obywatel wracający do kraju. Osoba przekraczająca granicę będzie wypełniała kartę pobytu, w której zadeklaruje, w którym miejscu spędzi kwarantannę.

- Jeśli takiego miejsca nie ma lub nie ma możliwości spędzenia tej kwarantanny w swoim domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. 14 dni kwarantanny domowej lub w miejscu wyznaczonym do tego przez wojewodę - mówił minister zdrowia.

Szef MSWiA powiedział, że oprócz klasycznej kontroli na granicach dodatkowo będzie procedura sanitarna. - Będzie dalej mierzona temperatura, będą dalej odbierane karty lokalizacyjne od osób przekraczających granicę, więc będzie to taka wzmocniona kontrola przez te dodatkowe procedury sanitarne - powiedział Kamiński.

- Wszyscy będą poddani tym procedurom, jeżeli temperatura mierzona na granicy wskaże, że osoba ma znacznie podwyższoną temperaturę, że to są symptomy chorobowe ta osoba nie będzie dopuszczona do dalszej możliwości podróżowania po Polsce, tylko będzie przez służby sanitarne przekazana do najbliższego szpitala w celu pogłębionych badań - powiedział Kamiński.

W nocy z soboty na niedzielę o godz. 0:00 wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe.

Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny



Policjanci przynajmniej raz na dobę mogą kontrolować osoby, które zostały poddane kwarantannie.



Jak informował rzecznik KGP, policjanci na bieżąco otrzymują od inspekcji sanitarnej wykaz osób objętych kwarantanną. - Ta liczba się zmienia, bo niektórym na przykład się kwarantanna kończy, a niektóre osoby mogą ją dopiero rozpoczynać - powiedział insp. Mariusz Ciarka.

Przekazał, że kontrola osób objętych kwarantanną będzie się odbywać przynajmniej raz na dobę. - W praktyce powinno to wyglądać tak, że policjant wyposażony w służbowy telefon komórkowy pojawia się w miejscu zamieszkania osób objętych kwarantanną. Dodzwaniają się do takiej osoby i proszą, aby ta osoba pokazała się na przykład w oknie, aby ta osoba zasygnalizowała, że jest w miejscu, które zostało wyznaczone do kwarantanny - podkreślił.



Osoba, która nie stosuje się do decyzji związanej z przymusową kwarantanną może zostać ukarana przez inspekcję sanitarną poprzez karę administracyjną w wysokości do pięciu tysięcy złotych. - A w indywidualnych przypadkach pamiętajmy, że popełniamy wykroczenie albo przestępstwo, za co również grożą nam konsekwencje karne, w tym również grzywna nałożona przez sąd do kolejnych pięciu tysięcy złotych – zaznaczył.

PAP, polsatnews.pl