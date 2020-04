Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 25 kwietnia

Ponad pół tysiąca ofiar koronawirusa w Polsce i 11237 potwierdzonych zakażeń od początku epidemii. WHO przyznała, że brakuje dowodów, by stwierdzić, że na Covid-19 nie można zachorować ponownie. W sobotę potwierdzono, że sportowcy wkrótce będą mogli wznowić treningi. O szczegółach w Raporcie Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 11237

- od początku epidemii zmarły 524 osoby

- piątek przyniósł łącznie 381 nowych zakażeń i 30 zgonów

- najmłodsza osoba miała 56 lat, najstarsza 95 lat

- do tej pory wyzdrowiał 1944 osoby

- w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 278 994 próbek

- w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 13,7 tys. testów diagnostycznych

WHO przyznała, że na Covid-19 można zachorować ponownie

Obecnie nie ma dowodów na to, że ludzie, którzy wyzdrowieli z Covid-19 i mają przeciwciała, nie mogą się ponownie zarazić koronawirusem - oświadczyła w sobotę w komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia

Po 9 dniach leczenia wyzdrowiała 87-latka z ZOL w Ełku

Służby prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego poinformowały w sobotę wieczorem, że z COVID-19 wyzdrowiała 87-letnia kobieta, która była podopieczną ZOL w Ełku.

Starsza pani trafiła do szpitala jednoimiennego w Ostródzie 16 marca, a po wykryciu u niej koronawirusa służby epidemiologiczne przebadały ponad 100 osób. Kobieta była pacjentką zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ełku oraz co dwa dni była dializowana.

"Odmrażanie" sportu. Premier przedstawił szczegóły

Pierwszy z nich wszedł już w życie i dotyczy wstępu do parków i lasów. Według drugiego na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do 6 osób. Wejdzie on w życie 4 maja.

Szczegóły planu przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

"Katastrofalne". Epidemiolog o konsekwencjach fałszywych wyników testów

- Mamy tych przykładów dramatycznych skutków zafałszowanych testów już tyle, że musimy apelować do władz, aby wprowadzić centralny system monitorowania jakości laboratoriów - mówił epidemiolog dr Paweł Grzesiowski w Polsat News.

Liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 20 tys.

Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało w sobotę, że w ciągu minionej doby odnotowano kolejnych 813 zgonów, wskutek czego ich liczba wzrosła do 20319.

Włochy - 63 tys. wyleczonych

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 415 osób zakażonych koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zgonów w czasie epidemii wzrósł do 26384. Liczba zmarłych jednego dnia jest najniższa od marca.

Obecnie w całym kraju zakażonych wirusem jest 106,5 tysiąca osób. Liczba chorych spadła o ponad 300.

Holandia - nie wszyscy są poddawani testom

W ciągu ostatniej doby w Holandii zrejestrowano 655 nowych zakażeń koronawirusem, co zwiększa bilans wszystkich zakażonych do 37190; zmarło 120 osób - podał w sobotę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Całkowity bilans zgonów sięga 4409.

Liczba zakażeń może być w rzeczywistości wyższa, co wynika z faktu, że nie wszystkie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogłyby być zakażone, są poddawane testom - zaznaczono w codziennym komunikacie RIVM.

We Francji z powodu Covid-19 zmarło 369 osób

Ministerstwo solidarności i zdrowia Francji poinformowało w sobotę, że w ciągu doby na Covid-19 zmarło 369 osób. Na oddziały intensywnej terapii przyjęto 124 osoby. Od początku epidemii we Francji zarejestrowano 22696 zgonów.

Liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 we Francji zbliża się do 160 tys. Za wyleczonych uznano 60,4 tys. osób.

437 zgonów w Nowym Jorku z powodu Covid-19

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19 w Nowym Jorku nieznacznie wzrosła w ciągu doby. Zmarło 437 osób, podczas gdy w przeddzień notowano 422 zgony - poinformował gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Zmalała liczba osób przyjmowanych do szpitali.

