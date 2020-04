Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 22 kwietnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.



Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 10169



- od początku epidemii zmarło 426 osób

- środa przyniosła łącznie 313 nowych zakażeń i 25 zgonów

- do tej pory wyzdrowiało 1513 osób

- w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 238 799 próbek

- w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 14,4 tys. testów diagnostycznych

Rozmowa premiera Morawieckiego z kanclerz Merkel



- Premier podczas rozmowy z Angelą Merkel podkreślał, że Unia Europejka powinna w obliczu kryzysu gospodarczego, z którym już mamy do czynienia podejść do kwestii finansowych bardziej ambitnie, tak by budżet Unii Europejskiej był większy niż dotychczas, w szczególności na ratowanie miejsc pracy. Nowe źródła finansowania Unii Europejskiej powinny się pojawić w kolejnej perspektywie budżetowej UE tak, by budżet UE mógł w sposób dynamiczny zareagować na kryzys ekonomiczny wywołany koronawirusem - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak podkreślił, Grupa Wyszehradzka w tej kwestii ma jednolite stanowisko i będzie zabiegała o to, by budżet unijny został zwiększony i przez najbliższe kilka lat był większy, a w ten sposób pomagał w zwalczaniu kryzysu gospodarczego wywołanego panującą epidemią.

"Obecnie możemy mieć w Polsce 40-50 tys. zakażonych koronawirusem"

- 80 proc. osób może przechodzić zakażenie koronawirusem bezobjawowo i nie zgłasza się do lekarza, stąd ta liczba, którą podajemy: 40-50 tys. rzeczywiście zakażonych w Polsce - powiedział w programie "Wydarzenia i Opinie" prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych.

- Wśród naszych pacjentów przynajmniej połowa osób ma lub miała objawy bardzo skąpo nasilone lub czuła się znakomicie - mówił prof. Horban. ZOBACZ: Prof. Horban: obecnie możemy mieć w Polsce 40-50 tys. zakażonych koronawirusem



We Włoszech rośnie bilans ozdrowieńców



We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 437 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała w środę Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych w ciągu dwóch miesięcy epidemii wzrósł do 25085. Dane potwierdzają poprawę sytuacji epidemicznej.



Środowy bilans zgonów był niższy niż dzień wcześniej, gdy zanotowano śmierć 534 chorych.



Wyleczonych zostało już ponad 54,5 tys. osób. Padł nowy rekord dobowego wzrostu liczby ozdrowieńców: prawie 3 tysiące.

Koronawirusa wyizolowano z łez



Naukowcy ze szpitala zakaźnego w Rzymie wyizolowali koronawirusa z łez pacjentki, u której stwierdzono jeden z typowych objawów choroby, czyli zapalenie spojówek - poinformowano na łamach naukowego pisma Annals of Internal Medicine. Według badaczy oczy są nie tylko miejscem, przez które dostaje się wirus, ale i potencjalnym źródłem zakażeń.



Odkrycia dokonano w szpitalu Spallanzani w Wiecznym Mieście, który jako pierwsza placówka we Włoszech zajęła się pacjentami zakażonymi wirusem.



Wskazuje ono na konieczność stosowania dodatkowych środków ochrony w takich sytuacjach, jak badania okulistyczne, które dotąd uważano za relatywnie bezpieczne, jeśli chodzi o ryzyko zakażenia tym wirusem.

